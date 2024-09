Umar opazno znižal napoved letošnje rasti na 1,5 odstotka

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je napoved letošnje gospodarske rasti znižal z 2,4 na 1,5 odstotka, med glavnimi vzroki za to je upad tujega povpraševanja in izvoza, obeti so slabši zlasti v Nemčiji. V nasprotju s spomladanskimi predvidevanji je letos pričakovati stagnacijo in ne rast investicij, izhaja iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj.

V prihodnjem letu na Umarju pričakujejo ponovno nekaj višjo, 2,4-odstotno rast BDP. Predvidevajo tudi nekoliko višjo rast tujega povpraševanja in s tem okrepitev rasti izvoza in višjo dodano vrednost v predelovalnih dejavnostih, rasla naj bi tudi storitvena menjava.

Kar zadeva inflacijo, na Umarju pričakujejo, da se bo letos občutno znižala in bo v povprečju leta znašala 2,1 odstotka, kar je precej manj od pomladanskih pričakovanj (2,7 odstotka). Po napovedih se bo inflacija do novembra ohranjala na nizki ravni, konec leta in predvidoma v začetku prihodnjega leta pa se bo ponovno povišala zaradi učinka nizke osnove in izteka preteklih ukrepov za zajezitev visokih cen energentov. Na Umarju še ocenjujejo, da se bo ciljnima dvema odstotkoma približala šele leta 2026.

