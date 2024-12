Maja Bednaš bo še najprej vodila Umar kot vršilka dolžnosti

Vlada je na današnji seji s 6. decembrom 2024 za vršilko dolžnosti direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) znova imenovala Majo Bednaš. Posebni javni natečaj za položaj direktorja Umarja še ni zaključen, zato je premier Robert Golob vladi predlagal, da Bednaš, ki izpolnjuje razpisane pogoje, ostane na položaju do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 5. junija 2025, izhaja iz sporočila vladnega urada za komuniciranje.

Maja Bednaš je sicer na uradu zaposlena od leta 1998. Od decembra 2018 do junija 2019 je Umar vodila kot vršilka dolžnosti direktorja, nato je nastopila petletni mandat direktorice, ki se ji je iztekel 5. junija letos. Zadnjega pol leta urad vodi kot vršilka dolžnosti direktorja.

Marca letos je po letu dni odstopila s položaja predsednice strateškega sveta za makroekonomska vprašanja pri premierju Golobu.