Drugi tir zdrsnil za pet centimetrov in več mesecev

Pri gradnji nove železniške proge med Divačo in Koprom bo zamuda večja, kot so predvidevali do zdaj. Pobočje pri portalu predora Lokev T1 (nad dolino Glinščice) se premika. V približno pol leta se je pobočje oziroma najbližji opornik na viaduktu Glinščica premaknil za kar pet centimetrov. To je izjemen inženirski izziv, za katerega so že predvideli nekaj rešitev, vendar projektanti še ne vedo, kako učinkovite bodo. Gradnja drugega tira se lahko zavleče do sredine prihodnjega leta.

2026 je zdaj leto dokončanja nove proge Divača–Koper

Dokončanje 27 kilometrov nove železniške proge do Kopra je bilo ob začetku gradnje predorov zaradi vseh začetnih zamud sicer predvideno do sredine leta 2026. Prejšnji generalni direktor 2TDK Pavle Hevka je trdil, da bi jo bilo mogoče končati do marca prihodnje leto, vendar je ministrica Alenka Bratušek od novega vodstva, generalnega direktorja Mateja Oseta in direktorja Marka Brezigarja zahtevala, da izvajalci dela zaključijo do izteka letošnjega leta. Še do sredine lanskega je tudi kazalo, da bi bil ta rok uresničljiv, vendar so lani tik pred prebitjem prvih dveh in najdaljših predorov (Lokev in Beka) naleteli na pet večjih kraških jam, ki od izvajalcev zahtevajo, da v zahtevnih kraških razmerah pod zemljo izdelajo pet premostitev čez kraške jame. Ugotovili so, da bo priprava projektov in gradnja več deset metrov dolgih mostov v kraškem podzemlju podaljšala končanje železniške proge do februarja oziroma marca prihodnje leto.

Pred tremi meseci so na oporniku viadukta Glinščica (na fotografiji) izmerili, da se je celotno pobočje nad portalom predora T1 v dolini Glinščica premaknilo za približno pet centimetrov. Foto arhiv 2TDK

V predoru T1 (Lokev) so delavci Kolektorja CPG že izdelali 30-metrski most čez jamo številka 76. Turški delavci pa v jami številka 66 v glavni cevi predora Beka hitijo graditi 25 metrov dolg most, ki bo dograjen sredi februarja. Za jamo številka 80 v glavni cevi Beka so projekti pripravljeni in zdaj delajo temelje za opornike 42 metrov dolgega mostu. Poleg tega se pripravljajo na gradnjo premostitev še v servisni cevi obeh jam (66 in 80) v predoru Beka. V 2TDK so nam odgovorili, da bodo vse jame v predoru T2 premostili do maja. Premostitveni objekti pa bodo za nekaj mesecev zavlekli dokončanje nove proge.

Teren v Glinščici drsi

Toda pred tremi meseci so na oporniku viadukta Glinščica izmerili, da se je celotno pobočje nad portalom predora T1 v dolini Glinščica premaknilo za približno pet centimetrov. Vsak mesec so posebne merilne naprave na viaduktu izmerile po več milimetrov pomikov hribine. Da je teren plazovit, so ugotovili že izvajalci gradnje viadukta Glinščica (MarkoMark Nival), ki so morali za en opornik zgraditi drugačen temelj od projektiranega, in sicer v obliki vodnjaka, globokega približno 12 metrov. Premik bližnjega pobočja pa bi se zgodil šele med gradnjo predora, projektanti pa zdaj še ne vedo natančno, kaj vse bo treba narediti za umiritev terena. »Sanacija temeljev viadukta ne bo potrebna, bodo pa za zaščito pred nadaljnjimi pomiki opornika v neposredni bližini zgradili betonske pilote v globini 28 metrov,« so nam odgovorili iz 2TDK. Koliko pilotov bo potrebnih, še preverjajo, med opornikom in viaduktom pa bodo gotovo zamenjali ležišče. Poleg tega so vzpostavili dodatne geodetske meritve in sistem celotnega opazovanja portala predora.

Časovni načrt Za viadukt Glinščico so javno naročilo objavili 26. marca 2019, delavci MarkoMark Nival so ga začeli graditi septembra leta 2020 in dogradili konec leta 2022. Javno naročilo za prvi in drugi sklop drugega tira so objavili 14. novembra 2019, septembra leta 2021 so prebili prvih pet metrov predora številka sedem.

Koliko bo trajala sanacija terena na prehodu med predorom T1 in viaduktom Glinščica ter koliko bo stala, za zdaj še ni jasno. Lahko se zgodi, da bodo dodatne zaščitne ukrepe za umiritev pomikov hribine opravili hitro in bodo vsa dela na progi (vsaj v glavnih ceveh) končali do marca prihodnje leto, lahko pa se vse skupaj tudi zavleče za še nadaljnje tri mesece, do sredine prihodnjega leta.

Tire polagajo po načrtih

Gradnja tretjega sklopa (polaganje tirov in vozne mreže) poteka, kot je bilo načrtovano. V beton morajo na togi podlagi vgraditi več kot 23 kilometrov tirov. Do zdaj so jih nekoliko več kot 500 metrov. Zdaj jih vgradijo po 60 metrov na dan, pozneje jih bodo tudi več kot sto. Teoretično bi tako v sedmih do osmih mesecih lahko položili vse tire, če bi bili preostali deli predorov nared.

Do zdaj so delavci Železniško-gradbenega podjetja Ljubljana položili že 500 metrov tirov v beton. Pričakovana življenjska doba takih tirov je 60 let. Foto arhiv 2TDK

A dokončanje nove proge bo odvisno od okoliščin, ki so posledica nepredvidljivega kraškega sveta v podzemlju in jih pri projektiranju ni bilo mogoče natančno predvideti, pravijo v 2TDK. »Vsekakor pa pričakujemo, da bo projekt zaključen čim bliže prvotno določenemu roku,« so odgovorili iz službe za odnose z javnostmi 2TDK.