Napredni obliži s kanabinoidi iz Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Podjetji PharmaHemp in T&L sta pri razvoju naprednih obližev, ki bodo vsebovali konopljine ekstrakte, začeli sodelovati že leta 2022. V tem času je v T&L dozorela odločitev, da je Slovenija primerna za postavitev evropskega obrata za proizvodnjo obližev. Kupili so stavbo Interzeroja v Mariboru, skupaj s prenovo in postavitvijo visokotehnološke proizvodnje in laboratorija pa bodo vložili osem milijonov evrov.

Že nekaj let je CBD v središču pozronosti T&L, želeli smo najti pravi pristop za vključitev CBD v naše izdelke. Zato smo iskali pravega partnerja, ki ne bi imel le razvoja in raziskav, temveč poznal tudi trg s konopljo. Tak partner je PharmaHemp,« je povedal Yoon-so Choi, izvršni direktor T&L. V Mariboru bodo najprej zaposlili 35 ljudi, od tega 20 proizvodnih delavcev. Choi je ob tem še zaprosil slovensko vlado za podporo in odpravo ovir v prihodnje. T&L se namreč namerava v Sloveniji še širiti.