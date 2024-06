Vlada bo imela kar nekaj dela s konopljo

Zagovorniki uporabe konoplje menijo, da bi bil zelo velik uspeh že polovična podpora gojenju in uporabi konoplje tako za medicinsko kot osebno rabo, glede na vso protipropagando ministrstva za zdravje in združenj zdravnikov. Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva namreč meni, da je zakonodaja ustrezna in da spremembe niso potrebne.

Strokovni svet za pediatrijo odsvetuje uporabo medicinske konoplje v pediatriji, saj ni dovolj dokazov o učinkovitosti in varnosti v otroškem obdobju. Uporaba medicinske konoplje v pediatriji pride v poštev le za določene redke indikacije, za nekatere redke vrste epilepsije, kjer obstajajo dokazi o učinkovitosti, podprti z raziskavami.

Strokovni svet za psihiatrijo podaja usklajeno mnenje o medicinski uporabi konoplje. Predpisovanje zdravil na osnovi kanabinoidov oziroma konoplje je v Sloveniji povsem ustrezno rešeno in zdravniki lahko za postavljene in ustrezno potrjene indikacije ta zdravila že lahko predpisujejo. Priznavajo, da je mogoče, da so zdravniki o ustrezni uporabi teh zdravil še relativno slabo poučeni. Leta 2021 so tako predpisali 1225 receptov za omenjena zdravila.

Božidar Radišič iz društva Pest, ki organizira tudi izobraževanja o pomenu in uporabi konoplje, pravi, da se jih zdravniki po pravilu ne udeležujejo. Prevladujejo medicinske sestre. Zato rezultate referenduma dojema kot velik uspeh, tudi če je za osebno rabo konoplje le približno polovica volivcev. »Ljudem očitno ne ustreza ta politika do drog. Težav pa se ne rešuje z istimi ljudmi, ki so težave zakuhali. Če bo zgolj polovica volivcev za večjo rabo konoplje, bo to velika zaušnica protipropagandi, ki jo je financiralo ministrstvo za zdravje in zdravniki,« meni Radišič.

Meni tudi, da bo vlada imela zdaj kar nekaj dela, neukrepanje jo bo namreč na prihodnjih volitvah veliko stalo. Morala pa bo začeti takoj.

Konopljo človeštvo uporablja že tisočletja, pravijo onkologi. Prvi znanstveni podatki o njeni uporabnosti so bili objavljeni v prvi polovici prejšnjega stoletja. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so odkrivali vedno nove klinične učinke kanabinoidov. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je bil odkrit človeški endokanabinoidni sistem.

Dodajajo, da je bil pri nekaterih rakih ugotovljen in vitro (celične kulture) učinek kanabinoidov na rakave celice, vendar klinične učinkovitosti pri zdravljenju raka niso dokazali, zato njihova uporaba za zdravljenje raka ni primerna. Pri zdravljenju bolnikov z rakom jih zato uporabljajo v sklopu paliativnega zdravljenja, a nikoli ne kot zdravilo prvega izbora, temveč kot dodano zdravilo.

Bolnikom lahko predpišejo magistralni pripravek kanabinoidov THC in CBD na zeleni recept, ki ga v celoti pokrije ZZZS. Uporaba standardiziranih cvetnih in plodnih vršičkov konoplje je dovoljena, a jih v slovenskih lekarnah ni mogoče dobiti, prav tako ne pršilo Sativex s standardizirano vsebnostjo THC in CBD, je pa slednjega mogoče interventno uvoziti.

Tako priporočajo, da se bolnik, ki uporablja preparate konoplje, četudi jih je začel uporabljati kot samozdravljenje, o tem posvetuje z zdravnikom. Podpirajo tudi raziskave na področju delovanja preparatov konoplje in izobraževanje tako zdravstvenih delavcev kot splošne populacije o dobrih in potencialno škodljivih učinkih preparatov konoplje.

Nekateri drugi opozarjajo, da 80 odstotkov bolnikov z rakom uporablja konopljo. Zaradi raziskovalcev in laboratorijev bi Slovenija na področju konoplje lahko postala intelektualna velesila, pa meni Alex Rogers, ki je sodeloval pri legalizaciji konoplje v nekaterih državah ZDA in v Nemčiji. Zdaj je čas za pametno zakonodajo, ki bo končala prohibicijo in omogočila bolnikom zdravila, ki jih potrebujejo, koristila pa celotni družbi.