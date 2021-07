Nastajajo večji zasebni zdravstveni centri

V nadaljevanju preberite:

Zasebno zdravstvo v Sloveniji se spreminja. Sklad zasebnega kapitala Alfi PE na eni strani, Zavarovalnica Triglav in Sava Re na drugi ter Vzajemna na tretji konsolidirajo trg. Medtem ko so zdravstveni centri za zavarovalnice strateški posel, bo sklad čez nekaj let naložbo prodal. Takrat bi v slovensko zdravstvo lahko vstopila katera od tujih multinacionalk. Te so prisotne v sosednjih državah. Zakaj kupujejo in kakšne načrte imajo v Alfiju ter Zavarovalnici Triglav in Savi Re? Koliko časa bodo lastniki teh ustanov in kdo (iz tujine) bi lahko postal novi lastnik? Kako bo konsolidacija vplivala na paciente?