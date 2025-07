Schmorlova hernija: obvladovanje bolečin v hrbtu

Vsi, ki trpijo zaradi bolečin v hrbtu, poznajo najpogostejše vzroke za to nelagodje, kot so nateg mišic, hernija diska ali artritis. Obstajajo tudi drugi, manj znani vzroki za bolečine v hrbtu, ki lahko enako vplivajo na kakovost vašega življenja. Eno takšnih stanj je Schmorlova hernija oziroma hernija intravertebralnega diska.

Schmorlova hernija je vrsta hernije diska, ki nastane, ko gelu podobna snov v sredici medvretenčnih ploščic zdrsne ven in se zaradi težav s končno ploščo vretenca izboči navzgor ali navzdol v sosednja vretenca. Medvretenčne ploščice blažijo udarce in so iz želeju podobne sredice s čvrsto in prožno zunanjo plastjo. Če se prožni del ploščice premakne, se lahko mehkejši notranji del izboči navzven. Če ta izboklina pride v stik s kostnim mozgom znotraj vretenca, lahko povzroči vnetje.

Posameznik, ki nima nobenih simptomov, običajno ne potrebuje zdravljenja, saj tovrstna hernija ne povzroča simptomov, zdravniki pa jih največkrat odkrijejo pri izvajanju slikovnih preiskav iz drugih razlogov. Pojavijo se lahko kjer koli v hrbtenici, najpogosteje pa prizadenejo zgornji del ledvene hrbtenice.

Poznamo več vrst herniacije medvretenčne ploščice: diskus hernija, protruzija diska, ekstruzijSchmorlova hernija je posebna vrsta hernije, ki zaradi svoje asimptomatičnosti povzroča najmanj težav.a diska, sekvecija diska, rupturna herniacija in ena izmed njih je Schmorlova ali intravertebralna hernija.

Če imate bolečine v hrbtu ali druge simptome, povezane s Schmorlovo hernijo, se posvetujete s strokovnjakom za fizioterapijo, da ugotovite osnovni vzrok in pripravite ustrezen načrt zdravljenja.

Pogosto stanje, ki prizadene do 76 % splošne populacije

Schmorlova hernija, ki jo je prvič opisal nemški patolog Christian Georg Schmorl leta 1927, je precej pogosta in prizadene do 76 % splošne populacije.

Schmorlova hernija je posebna vrsta hernije, ki zaradi svoje asimptomatičnosti povzroča najmanj težav. FOTO: Medicofit

Največkrat obolevajo starejši odrasli, moški, tisti z družinsko zgodovino težav, posamezniki s prejšnjimi poškodbami hrbta in ljudje s slabšo kostno strukturo, na primer z osteoporozo. Povprečna starost posameznika s Schmorlovo hernijo je 55 let.

Zanimiva je študija, ki je primerjala nepravilnosti v vretencih pri vrhunskih telovadcih in nešportnikih je ugotovila prisotnost Schmorlove hernije pri kar 71 % telovadcev in le pri 44 % nešportnikov. Telovadci so pri vadbi izpostavljeni nadpovprečnim vzdolžnim silam na vretenca, zato ta ugotovitev nakazuje, da ima vzdolžna obremenitev pomembno vlogo pri razvoju Schmorlove hernije.

Tisti del hrbtenice, kjer se stikata prsni in ledveni del hrbtenice, prenaša velike vzdolžne obremenitve in je hkrati razmeroma gibljiv, zato se lahko v njem sčasoma kopičijo mikrotravme, ki lahko pri splošni populaciji vodijo v nastanek Schmorlove hernije.

Hrbtenica – dinamična konstrukcija, ki blaži sile ob gibanju

Človeška hrbtenica je dinamična konstrukcija iz kosti, hrustanca, vezi in mišic. Sestavlja jo 33 vretenc – v vratnem delu jih je 7, v prsnem 12, v ledvenem pa 5, spodaj je še 5 križničnih in 4 trtična vretenca. Omogoča gibanje, hkrati pa je prilagojena za blaženje in razporejanje sil, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih.

Med posameznimi vretenci so medvretenčne ploščice, ki imajo ključno vlogo pri normalnem delovanju hrbtenice. Gre za blazinico iz fibrohrustanca in je glavni sklep med dvema vretencema v hrbtenici. V človeški hrbtenici je 23 ploščic: 6 v vratnem (cervikalnem) delu, 12 v prsnem (torakalnem) in 5 v ledvenem (lumbalnem) delu.

Medvretenčne ploščice omogočajo hrbtenici gibljivost, ne da bi pri tem bistveno izgubila trdnost. Delujejo tudi kot blažilci udarcev in preprečujejo, da bi se vretenca med seboj drgnila. Sestavljene so iz treh glavnih delov: notranjega jedra, imenovanega nucleus pulposus, zunanjega obroča, imenovanega annulus fibrosus, ter hrustančnih zaklopk, ki ploščice pritrdijo na sosednja vretenca. Želatinasta struktura v središču medvretenčne ploščice prispeva levji delež k trdnosti in gibljivosti hrbtenice.

Težava, ki se lahko popolnoma skrije ali pa je izjemno boleča

Številne študije so pokazale, da je Schmorlova hernija najpogosteje v spodnjem prsnem delu hrbtenice, med vretencema T8 in T12. Čeprav je najpogosteje neboleča, pa v določenih primerih lahko povzroča akutne bolečine v spodnjem delu hrbta, kar močno zmanjša kakovost življenja prizadetih oseb.

Za Schmorlovo hernijo so po nekaterih podatkih bolj dovzetni moški. FOTO: Medicofit

Simptomi, ki običajno izzvenijo spontano, se dobro odzivajo na konservativno zdravljenje, lahko pa postanejo vir kroničnih bolečin v spodnjem delu hrbta. Kadar Schmorlova hernija povzroča bolečine, poteka v treh fazah.

Prva faza se začne z nenadnim vdorom jedrnega materiala v močno prekrvljeno telo vretenca, kar imunski sistem prepozna kot poškodbo. Takšna poškodba sklepne plošče sproži nenadno bolečino v hrbtu in občutljivost. Pogosto se pojavi po nenadnem aksialnem obremenitvenem stresu, na primer pri skoku z višine, ki mu sledi boleč »pok«. Bolečina se stopnjuje pri gibanju trupa in se lahko včasih širi proti trebuhu ali stegnom. Pri bolnikih s kronično bolečino v križu se lahko akutna Schmorlova hernija izrazi kot nenadno poslabšanje, ki je »drugačno« od običajne bolečine.

Druga faza nastopi, ko se akutno vnetje umiri in ga nadomestijo maščobne spremembe v kostnem mozgu ter skleroza. Ta proces običajno traja od 3 do 18 mesecev.

Tretja faza sledi kot posledica degeneracije zunanjega obroča diska. Ko Schmorlova hernija zmanjša podporo jedrnega materiala medvretenčne ploščice, pride do preobremenitve obroča in fasetnih sklepov, kar pospeši degenerativne spremembe. Ena od raziskav je pokazala, da imajo bolniki s Schmorlovo hernijo kar sedemkrat večje tveganje za hudo degeneracijo medvretenčne ploščice.

Ali je Schmorlova hernija nevarna?

Schmorlove hernije na splošno ne štejejo za resno zdravstveno stanje, zlasti kadar so spremembe asimptomatske in naključno odkrite na radioloških preiskavah. Mnogi ljudje imajo Schmorlove hernije, ne da bi ob tem občutili kakršno koli bolečino ali nelagodje. Po drugi strani pa je nevarna prav zato, ker je asimptomatska, kar pomeni, da se njeni simptomi ne občutijo, dokler ni že prepozno in nastanejo kronične bolečine in težave.

Oslabljene medvretenčne ploščice kot glavni vzrok za Schmorlovo hernijo

Natančnih vzrokov za nastanek Schmorlove hernije še ne poznamo, med glavnimi so lahko oslabljene medvretenčne ploščice, pretiran pritisk nanje in avtoimunske bolezni. Raziskave so pokazale, da je degeneracija medvretenčnih ploščic zelo pogosta – pojavlja se pri približno 50 % ljudi, starejših od 40 let, in pri kar 85 % oseb, starejših od 60 let.

K razvoju Schmorlove hernije naj bi prispevalo več dejavnikov:

Genetika: Obstaja možnost, da imajo nekateri ljudje genetsko predispozicijo za razvoj Schmorlove hernije. Nekatere raziskave nakazujejo, da lahko določeni genetski dejavniki povečajo dovzetnost za oslabitev sklepnih plošč vretenc, kar poveča verjetnost za nastanek hernije.

Mehanski dejavniki: Ponavljajoče se ali pretirane mehanske obremenitve hrbtenice, kot so dvigovanje težkih bremen ali dejavnosti z večkratnimi udarci (npr. skoki), lahko prispevajo k razvoju Schmorlove hernije. Dolgotrajne obremenitve lahko povzročijo mikropoškodbe ali motnje v hrustancu sklepne plošče, skozi katerega nato prodre medvretenčni material.

Degenerativne spremembe: S staranjem medvretenčne ploščice naravno degenerirajo – izgubijo vsebnost vode in se spremeni njihova struktura. Zaradi teh sprememb postanejo bolj dovzetne za herniacijo skozi sklepno ploščo.

Osteoporoza: Oslabitev kosti zaradi osteoporoze lahko zmanjša trdnost sklepnih ploščic vretenc, kar olajša vdor materiala iz sredice diska in posledično nastanek Schmorlove hernije.

Poškodbe: Poškodbe hrbtenice, na primer padec ali prometna nesreča, lahko povzročijo nastanek Schmorlove hernije, če sila udarca povzroči, da medvretenčni disk prodre skozi sklepno ploščico v telo vretenca.

S specifično fizioterapijo do odpravljanja vzrokov

Pri akutnih in kroničnih bolečinah v križu je specialistični diagnostični pregled ključnega pomena. V kliniki Medicofit vam je na voljo diagnostični pregled, ki ga opravi fizioterapevt diagnostik, zajema pa anamnezo, podrobno zgodovino bolezni, oceno artrokinematike, oceno mišične zmogljivosti in neravnovesja, oceno bolečine, obremenilno kapaciteto hrbtenice, funkcionalne gibalne vzorce telesa in biomehaniko hoje, hkrati pa fizioterapevt diagnostik opravi tudi specifične teste.

Učinkovito fizioterapevtsko zdravljenje preprečuje napredek že nastale Schmorlove hernije.FOTO: Medicofit

Ker porušeni funkcionalni gibalni vzorci negativno vplivajo na vse telesne strukture, te sčasoma oslabijo in posledično postanejo dovzetnejše za poškodbe in bolečine. V kliniki Medicofit zato posebno pozornost namenjajo merjenju obremenilne kapacitete hrbtenice v vseh položajih, kar razkrije nepravilnost v načinu obremenjevanja.

V okviru diagnostike se osredotočajo na iskanje vzroka za nastanek Schmorlove hernije in posledično ciljano odpravljanje vzrokov, kar je edini pravi način, kako odpraviti bolečine.

Nevrokirurg ali ortoped potrdi diagnozo Schmorlove hernije z magnetno resonanco. V kliniki Medicofit na podlagi podatkov o vašem stanju sestavijo individualno prilagojen fizioterapevtski program, ki je usmerjen v razreševanje vzroka vaših težav in omejitev, ki jih imate.

Fizioterapevtsko zdravljenje z najnovejšimi metodami v kliniki Medicofit

Schmorlova hernija se večinoma zdravi konservativno s fizioterapijo in z jemanjem zdravil, saj je operacijski poseg redko nujen.

Schmorlovo hernijo potrdijo na podlagi diagnostičnega pregleda in diagnostičnega slikanja. FOTO: Medicofit

V kliniki Medicofit se za zdravljenje Schmorlove hernije odločijo za manualno terapijo in sklepno mobilizacijo, pri tem uporabljajo najsodobnejše naprave za izvajanje terapije z laserjem, ultrazvočne terapije, terapije TECAR in elektroterapije HiTop, ki zmanjšajo bolečino, vnetja in otekline ter pomagajo, da proces celjenja steče hitreje. Program je sestavljen iz več stopenj, ki so prilagojene glede na akutne oziroma kronične bolečine, omejitve zaradi bolezni in glede na vaše telesne zmožnosti.

Namen celostne obravnave je odprava simptomov in vzrokov nastanka Schmorlove hernije, saj je le tako mogoče zmanjšati tveganje za ponovitev težav v prihodnje. Z aktivno usmerjeno fizioterapevtsko rehabilitacijo strokovnjaki v kliniki Medicofit uspešno vzpostavljajo prvotno gibalno funkcijo telesa, pravilno držo in mišično moč ter mišično sorazmerje, povečajo gibljivost in mobilnost ter ohranjajo pravilen vzorec hoje.

Ohranjanje pravilne obremenilne kapacitete in mišične moči v hrbtenici, izogibanje napačnemu izvajanju vsakodnevnih gibov in ustrezna telesna teža zmanjšajo možnost nastanka Schmorlove hernije. FOTO: Medicofit

Fizioterapevt vam bo za boljšo gibljivost in moč telesnega jedra predlagal progresivne stabilizacije vaje. Preveril bo, kako izvajate določene vsakodnevne gibe, in vam z intenzivnimi vajami mobilnosti pomagal vzpostaviti pravilne gibalne vzorce, krepiti mišično moč in vzdržljivost.

Po akutni fizioterapevtski fazi zdravljenja sledi kineziološki program, ki vas bo vodil do uspešne rehabilitacije. Program, ki se osredotoča na preventivno vzdrževanje gibalne funkcije telesa, vključuje specialno nevromišično vadbo, ravnotežno in proprioceptivno vadbo, trening za mišično moč in vzdržljivost. Pred zaključkom zdravljenja pa bodo s testi preverili napredek rehabilitacije.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja Schmorlove hernije

39-letni Matej, po poklicu pravni svetovalec, je obiskal diagnostično terapijo v kliniki Medicofit zaradi globoke, tope bolečine v spodnjem delu torakalne hrbtenice, ki se je pojavljala po večurnem sedenju za računalnikom, zlasti ob stresnih in dolgotrajnih delovnikih.

Tekom kliničnega pregleda je gospod predstavil bolečino, lokalizirano na področju med T9 in L2. Čeprav se bolečina ni širila je izpostavil občutek togosti v torakalnem kot tudi ledvenem delu hrbtenice. Predhodno opravljena diagnostika je pokazala Schmorlovo hernijo na nivoju T11-T12. Ugotovljena je bila zmanjšana gibljivost torakalne hrbtenice, katero sta spremljala pomanjkljiva aktivacija mišic ekstenzorjev trupa in povišana napetost paraspinalne muskulature.

Na podlagi klinične slike je specialist fizioterapevt pripravil 14-tedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja. Zdravljenje je v uvodni fazi vključevalo TECAR terapijo in PERISO diamagnetoterapijo za podporo regenerativnim procesom in zmanjšanje bolečine. Terapevtska vadba se je redno izvajala že od druge obravnave. Usmerjena je bila v mobilizacijo torakalne hrbtenice ter krepitev posturalne muskulature.

Gospod Matej je že na polovici zastavljenega zdravljenja poročal o občutnem izboljšanju stanja. Pozitivni učinki zdravljenja in funkcionalni napredek se je dodatno nadgradil z napredno kineziološko vadbo. Ob zaključku zdravljenja je funkcionalno testiranje razkrilo izrazit napredek v telesni pripravljenosti, Matej pa je poročal o popolni odsotnosti bolečine.

Če pri vas obstaja sum na Schmorlovo hernijo, morate opraviti specialistični pregled pri fizioterapevtu diagnostiku. FOTO: Medicofit

Ukrepajte pravočasno

Če imate nepojasnjene bolečine v hrbtenici ali že diagnosticirano Schmorlovo hernijo, se priporoča čimprejšnja vključitev v ustrezen program zdravljenja, ki temelji na progresivni vadbeni terapiji.

S strokovno fizioterapevtsko obravnavo lahko občutno zmanjšate bolečino, izboljšate gibljivost ter okrepite mišice, ki vašo hrbtenico ščitijo pri vsakem gibu.

