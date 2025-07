Naj iskanje parkomata in drobiža ne pokvari dopusta

Poletne počitnice so tu in tudi letos se bodo številni Slovenci na oddih odpravili k našim južnim sosedom. Neokrnjena narava, sinje modro morje in lepe plaže ter bližina so verjetno glavni razlogi, zakaj je Hrvaška še vedno na vrhu lestvice priljubljenosti pri slovenskih turistih.

Naj bo poletje čim bolj brezskrbno – prepustite se dopustniškim užitkom, za vse drugo pa poskrbi aplikacija Aircash.

Parkirajte brez iskanja drobiža in parkomata

Čeprav je dopust sinonim za brezskrbnost, pa se še vedno ne moremo izogniti nekaterim drobnim opravkom, ki nam lahko hitro dvignejo krvni pritisk. Mednje gotovo spada iskanje parkirnega mesta, ki mu nato sledi še iskanje parkomata za plačilo parkirnine. In ko že tega po daljšem tavanju po vročem poletnem soncu le najdemo, po navadi ugotovimo, da za plačilo potrebujemo kovance, mi pa imamo običajno pri sebi le bankovce in plačilne kartice.

K sreči je tu digitalna denarnica Aircash, s pomočjo katere je parkiranje v hrvaških mestih enostavno kot še nikoli. Ko parkirate, v aplikaciji Aircash najprej izberete možnost Marketplace (slov. tržnica) in nato Parking. V nadaljevanju izberete še mesto, kjer ste (vašo trenutno lokacijo lahko določi tudi Aircash, če mu to dovolite), vnesete registrsko številko avtomobila in plačate parkirnino. Vse to opravite v udobju prijetno klimatiziranega avtomobila. In če morebiti podaljšate kavico na promenadi ali sprehod po starem mestnem jedru, lahko parkiranje preprosto podaljšate kar po telefonu.

Potegujte se za brezplačno plažno brisačo Da bo vaše poletje še lepše, bo Aircash nagradil prvih 100 bralcev tega članka, ki bodo uporabili aplikacijo Aircash. Vse, kar morate storiti, je, da se prijavite tukaj, in če boste med prvimi 100, boste na svoj naslov prejeli Aircashevo brisačo za na plažo. Ne zamudite te super ponudbe in si zagotovite nepogrešljiv poletni dodatek!

Izognite se vrsti pred blagajno

Letovanje na otokih je svojevrstno doživetje, a pot do njih malo manj, saj v vrhuncu turistične sezone gotovo obtičite v vrsti pred blagajno, kjer prodajajo vozovnice za trajekt. Aircash vam omogoča, da si trajektno vozovnico za hrvaške otoke zagotovite že vnaprej, kar prek aplikacije. Ne samo, da se tako izognete gneči na prodajnih mestih, ampak imate vozovnico shranjeno neposredno v telefonu – brez tiskanja, brez skrbi. Kako do vozovnice za trajekte prevoznika Jadrolinija? V aplikaciji izberete Marketplace in nato možnost Jadrolinija. V nadaljevanju označite odhodno trajektno luko in destinacijo ter datum potovanja.

Avtobusne vozovnice na dosegu roke

Ste med tistimi, ki radi raziskujejo mesta brez avtomobila ali se na Jadran odpravljajo z avtobusom? Aircash vam omogoča tudi hiter nakup vozovnic za Flixbus. Tako lahko kadar koli preverite vozne rede in si rezervirate sedež, ne da bi morali obiskati fizično prodajno mesto ali preklapljati med aplikacijami. Postopek je podoben kot pri nakupu trajektnih vozovnic, le da tu v Marketplace izberete možnost Flixbus in vnesete želene podatke.

Aircash ni le za Hrvaško

Aircash deluje kot prava digitalna denarnica – vanjo lahko naložite denar z gotovino na prodajnih mestih partnerjev, prek kartice ali bančnega nakazila, s kartico Aircash Mastercard pa lahko plačujete tudi na več kot 30.000.000 prodajnih mestih po Hrvaškem in širše. Poleg tega omogoča enostavno pošiljanje denarja (tudi brez bančnega računa), plačevanje računov in še več. Tako bo vsem, ki potujete na dopust z vozilom, gotovo prav prišla možnost enostavnega nakupa elektronske vinjete za avtoceste v Avstriji, Češki, Slovaški, Madžarski, Bolgariji, Romuniji in ne nazadnje Sloveniji. Nič več ustavljanja na prodajnih mestih ali skrbi, kdaj vam vinjeta poteče – z nekaj kliki izberete časovno obdobje, vnesete registrsko številko in to je to. Aircash vas ob izteku vinjete tudi pravočasno opomni.

Kako do aplikacije Aircash? 1. Prenesite aplikacijo

Aplikacija Aircash je brezplačno na voljo v trgovinah: Google Play (za Android)

(za Android) App Store (za iPhone) 2. Hitro ustvarite uporabniški račun

Za registracijo potrebujete le mobilno številko. Uporaba je enostavna in varna. 3. Napolnite digitalno denarnico

Denar lahko naložite prek bančne kartice, bančnega nakazila ali na fizičnih prodajnih mestih, kot so kioski Tisak na Hrvaškem. 4. Začnite uporabljati Aircash

Z aplikacijo lahko:

✔ plačate parkirnino

✔ kupite elektronsko vinjeto za nekatere evropske avtoceste

✔ kupite vozovnico za trajekt ali Flixbus

✔ plačujete na prodajnih mestih

✔ pošiljate denar ali plačujete račune

