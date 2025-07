Euro 2025 navdušuje: To ni turnir, to je gibanje

V nadaljevanju preberite:

Zadnje dejanje nogometne sezone 2024/25 je evropsko prvenstvo za ženske in če je pravkar končano klubsko svetovno prvenstvo v ZDA dvignilo mnogo obrvi in razvnelo debate o njegovi primernosti in smiselnosti, je euro 2025 v Švici zadetek v polno. Zdaj je povsem jasno, da je ženski nogomet v nezadržnem vzponu in da je pred njim sijajna prihodnost, del katere želi biti tudi Slovenija, katere reprezentanca trka na vrata najboljših in se je nedavno prebila v skupino A lige narodov. Morda ji že leta 2029 uspe priti med najboljših 16 na stari celini.

Danes se bo v Švici začelo zares, na izpadanje. Prvi četrtfinalni par je Norveška – Italija, potem bodo sledili Švedska – Anglija (četrtek), Španija – Švica (petek) in Francija – Nemčija (sobota).

Kakšne so številke skupinskega dela, kdo je najbolj blestel, kdo je favorit?