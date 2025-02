Ne denar, največja ovira za nova stanovanja so zemljišča

V nadaljevanju:

Imetnik neto povprečne plače mora za kvadratni meter rabljenega stanovanja v Ljubljani plačati tri svoje neto plače, medtem ko je leta 2015 za to namenil plačo manj. Cene stanovanj so se v zadnjih devetih letih podvojile. Vlada stanovanjsko krizo rešuje s sto milijoni evrov na leto za gradnjo stanovanj in novim davkom na nerezidenčne nepremičnine. Preverili smo, ali bosta ukrepa povečala dostopnost stanovanj.