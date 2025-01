V nadaljevanju preberite:

V javni razpravi o davku na drugo in nadaljnje nepremičnine je na ministrstvo za finance prispelo 521 pripomb. Ker predvideni davek posega na občutljivo točko več deset tisoč Slovencev, je množica komentarjev in predlogov pričakovana. Izhodišča, kot so bila zasnovana, so že v osnovi obsojena na propad. Zdaj sledi druga faza priprave davka na premoženje v nepremičninah. Ali se bo na podlagi 521 pripomb izcimil boljši predlog, bo pokazal čas.