Nekoč vodilna Nemčija je zdaj obupana

Ministrstvo za finance južne nemške zvezne dežele Baden-Württemberg, kjer domujejo velikani, kot so Bosch, Mercedes in ZF Friedrichshafen, je dober kraj za proučevanje zaskrbljenosti Nemčije. Državo je zajel strah pred deindustrializacijo, saj se pripravlja na volitve, ki bodo kanclerja Olafa Scholza gotovo vrgle s položaja. Danyala Bayaza z ministrstva za finance skrbi, da je Nemčija zapravila »globalizacijsko dividendo« zadnjih 15 let, saj je v času nizkih obrestnih mer premalo financirala javno sfero. Minister se boji, da se poslovni model države, ki se spopada s pomanjkanjem energije, vse večjo konkurenco Kitajske in možnostjo, da bodo Trumpove ZDA uvedle deset- do dvajsetodstotne carine na uvoz, »ruši«.