Slabi poslovni rezultati Volkswagna

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je v letošnjem tretjem četrtletju glede na enako lansko obdobje imel 63,7-odstotni upad čistega dobička, medtem ko se spopada z visokimi stroški in upočasnjeno prodajo na Kitajskem. Prihodki od prodaje so se zmanjšali za pol odstotka, so danes sporočili iz družbe.

Čisti dobiček je dosegel 1,58 milijarde evrov, prihodki od prodaje pa 78,45 milijarde evrov.

Kot je ob objavi rezultatov dejal finančni direktor skupine Arno Antlitz, rezultati odražajo težko tržno okolje in opozarjajo, kako pomembno je izvesti program prestrukturiranja v celotni skupini, ki bi prinesel občutno znižanje stroškov in povečal učinkovitost, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina je padec dobička med julijem in septembrom pripisala predvsem sedemodstotnemu padcu prodaje vozil. Rast prodaje v Severni in Južni Ameriki tako ni mogla nadomestiti 12-odstotnega padca prodaje na Kitajskem, kjer Volkswagen ustvari tretjino prodaje.

Prodaja električnih vozil skupine je na svetovni ravni upadla za deset odstotkov.

Na rezultate so po navedbah skupine vplivali tudi višji fiksni stroški in stroški prestrukturiranja.

V letošnjih prvih devetih mesecih so bili prihodki skupine od prodaje z 237,3 milijarde evrov večji za 0,9 odstotka, medtem ko je bil čisti dobiček z 12,9 milijarde evrov manjši za 30,7 odstotka, so navedli.

Skupina, pod okrilje katere sodi deset znamk, je sicer septembra objavila, da prvič v svoji zgodovini razmišlja o zaprtju tovarn v Nemčiji. S tem bi se občutno zmanjšalo število delovnih mest. Skupina si namreč želi oklestiti stroške, da bi izboljšala konkurenčnost.

Zaprli bodo najmanj tri tovarne

Volkswagen v Nemčiji, največjem gospodarstvu v območju evra, zaposluje okoli 120.000 ljudi, skupaj pa ima tam deset tovarn.

Kot je v ponedeljek dejala vodja sveta delavcev Daniela Cavallo, namerava podjetje zapreti najmanj tri tovarne v Nemčiji, število zaposlenih pa oklestiti za več deset tisoč. Preostale tovarne v državi naj bi optimizirali.

Krizo skupine pozorno spremlja tudi nemška vlada, pri čemer pa koalicija ni poenotena. Tako sta v torek kancler Olaf Scholz in finančni minister Christian Lindner v Berlinu gostila vsak svoj industrijski vrh.

Kot je poročala nemška tiskovna agencija DPA, je socialdemokratski vodja stranke SPD Scholz na svoj vrh povabil ključne direktorje podjetij, vodje sindikatov in industrijske lobiste, medtem ko med povabljenimi ni bilo gospodarskega ministra in podkanclerja Roberta Habecka iz stranke Zelenih ter finančnega ministra Lindnerja.

Slednji, ki pripada liberalni stranki FDP, je zato sklical svoj vrh, na katerega so bili povabljeni industrijski lobisti, vodje obrtnikov in vodje manjših družinskih podjetij.

»Nemčija je močna država, ki se trenutno spoprijema z velikimi izzivi,« je po koncu srečanja dejal Scholz. Dodal je, da je zdaj čas za sodelovanje, pri čemer pa konkretnih rešitev ni navedel.

Habeck je medtem prepričan, da je potrebna dodatna državna pomoč, vendar Lindner novemu zadolževanju odločno nasprotuje.

Po številnih napovedih naj bi nemško gospodarstvo letos drugo leto zapored končalo v recesiji.