Nemška preiskava proti Hyundaiu in Kii

Nemško tožilstvo je v torek preiskalo več poslovnih prostorov predstavnikov južnokorejskih znamk Kia in Hyundai v Nemčiji in Luksemburgu, akcija pa je bila usklajena z evropskim uradom Eurojust. Gre za sum, da sta tudi ti dve znamki v avtomobilih z dizelskim motorjem uporabljali nedovoljeno programsko opremo za uravnavanje izpustov onesnaževal.

Kot so za agencijo Reuters navedli v tožilstvu, naj bi sporno opremo podjetja dobavili družbi Bosch in Delphi, slednja je danes del skupin BorgWarner. V podjetji Kia in Hyundai so izjavili le, da so bile preiskave res izvedene in da sodelujejo s tožilstvom.

Delnice skupine Hyundai-Kia so v današnjem trgovanju izgubile šest odstotkov, vlagatelji se seveda bojijo, da se bo preiskava še razširila in da bo to prizadelo njihovo poslovanje.

Kot je znano, je zaradi nedovoljene programske opreme v koncernu Volkswagen leta 2015 izbruhnila tako imenovana dizelska afera, ki je imela veliko neposrednih in posrednih posledic. Volkswagen je do danes za različne odškodnine v ZDA in Evropi plačal več deset milijard evrov (v Sloveniji tožniki še vedno niso prišli na svoj račun).

Sum je padel tudi na številne druge proizvajalce, ki pa v nasprotju z VW niso priznali nedovoljenega početja, je pa marsikatera znamka tudi plačala takšne ali drugačne odškodnine.

Hkrati je to pomenilo tudi postopen velik upad prodaje dizelskega pogona v avtomobilih, ki je v Evropi od nekdanjega polovičnega tržnega deleža upadel na kakih 20 odstotkov, s časom se je začel krepiti tudi evropski pritisk za popoln prehod na električna vozila.