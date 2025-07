Nemška težava s financiranjem izdatkov za Nato

V nadaljevanju preberite:

Kar nekaj evropskih držav in tudi celotna EU bo imela težave s povečanjem izdatkov za obrambo. Ti so v EU lani znašali 326 milijard evrov, kažejo podatki evropskega statističnega urada. To je 1,8 odstotka BDP držav članic, po napovedih naj bi obrambni izdatki letos presegli dva odstotka BDP. Toda tri najpomembnejše članice, Nemčija, Francija in Italija, bodo težko prepričale prebivalce. Nemčija, denimo, je lani porabila 78 milijard, potrebovali pa bodo še dodatnih 50 milijard evrov.

Kaj tri odstotke BDP za obrambo pomeni za največje evropske članice Nemčijo, Francijo in Italijo?

Kaj to pomeni za Slovenijo?

Koliko se bodo povečali obrambni izdatki vseh držav članic?