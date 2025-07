V nadaljevanju preberite:

Zdaj potekata dva procesa, ki bosta vplivala na dolgoročno javno finančno stanje evropskih držav. Prvi je sprejemanje novega evropskega proračuna za obdobje od leta 2028 do leta 2034 in kalibriranje javnofinančnih izdatkov za potrebe izpolnjevanja zavez, ki so jih evropske članice dale Natu.