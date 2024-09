Nemško gospodarstvo slabi, delniški trg se krepi

Nemško gospodarstvo je šibko. Anketni indeksi gospodarske aktivnosti (nemški indeksi PMI) se zadnje mesece nižajo, stopnja brezposelnosti se rahlo viša, naročila v proizvodnem sektorju pa upadajo. Kljub temu je vrednost nemškega delniškega indeksa DAX letos zrasla za 14,84 odstotka. V septembru je do časa pisanja prispevka pridobil 1,85 odstotka.

Kaj pravijo gospodarski podatki, katere panoge v Nemčiji trpijo in katere cvetijo? Kaj poganja rast nemškega delniškega trga?

Nemško gospodarstvo se ohlaja in krči

BDP se je v drugem četrtletju glede na prejšnje zmanjšal za 0,1 odstotka. K rahlemu krčenju nemškega gospodarstva je pripomogla predvsem nemška industrija. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) v proizvodnem sektorju se je septembra v Nemčiji znižal na vsega 40, kar jasno kaže na močno krčenje aktivnosti v tem delu nemškega gospodarstva.

Pri tem je skrb vzbujajoče, da se hkrati ohlaja storitveni sektor. Nemški storitveni indeks PMI se je septembra dodatno znižal na vsega 50,6 točke. Glede na prejšnji mesec se je za 2,4 odstotka znižala tudi industrijska proizvodnja, kar je za dve odstotni točki večji upad od pričakovanj. Indeks inštituta Ifo, ki meri razpoloženje podjetij, se je znižal že četrti mesec zapored in znaša 85,4. Podjetja so manj zadovoljna s trenutnim stanjem, obeti za prihodnje mesece pa se po njihovi oceni slabšajo. Gospodarski kazalniki nakazujejo, da se Nemčija trenutno nahaja v zmerni recesiji.

Odziv delniških trgov

Septembra so bili predvsem na udaru evropski proizvajalci avtomobilov, katerih delnice so se v času pisanja prispevka pocenile za 6,6 odstotka. BMW je moral vpoklicati 1,5 milijona vozil zaradi napake v zavornih sistemih in za prihodnje pričakuje nižjo dobičkovno maržo – med šestimi in sedmimi namesto med osmimi in desetimi odstotki.

Mercedes Benz je znižal pričakovanja dobičkovne marže z deset do enajst na 7,5 do 8,5 odstotka. Volkswagen je napovedal verjetno zapiranje tovarn (prvič po 87 letih) in odpuščanje zaposlenih (kar bi pomenilo prelomljeno obljubo iz leta 1994, da ne bo odpuščanj do leta 2029). Delnice teh podjetij so se letos pocenile za 24,9 odstotka (BMW), 10,7 odstotka (Mercedes) in 16,3 odstotka (Volkswagen).

INFOGRAFIKA: Delo

Razlogov za poslovni pesimizem proizvajalcev avtomobilov je več. Na prvem mestu imajo borzne družbe v Nemčiji še vedno težavo z dražjimi energenti. Elektrika je dva- do trikrat dražja, plin pa petkrat dražji kot pred energetsko krizo, ki jo je sprožila ruska invazija na Ukrajino. Dodatni pritisk na nemško avtomobilsko industrijo ustvarja upad prodaje nemških premijskih avtomobilov na Kitajskem zaradi močnega dviga konkurenčnosti domačih kitajskih avtomobilskih proizvajalcev (še posebej pri električnih vozilih).

Tehnologija rešuje indeks

Kljub vsem tem težavam in slabšemu makroekonomskemu okolju je nemški delniški indeks DAX dosegel nove najvišje vrednosti in 26. septembra zrasel na 19.238 točk. Za rast nemških delnic so večinoma zaslužne borzne družbe Siemens Energy, Rheinmetall in SAP.

Družba Siemens Energy ima koristi od energetskega prehoda in rekordnih naročil pri plinskih storitvah in omrežnih tehnologijah. Cena delnice se je v letošnjem letu podražila za 180,6 odstotka. Vodilni mednarodni dobavitelj za obrambno industrijo Rheinmetall ima dobre poslovne rezultate zaradi povišanega poslovanja z Nemčijo, članicami Nata in Ukrajino. Cena delnice se je v letošnjem letu podražila za 71,5 odstotka.

Vrednost delnice tehnološke družbe SAP se je v letošnjem letu povzpela za 44,7 odstotka. Njen tečaj v pretežni meri poganja navdušenje vlagateljev nad umetno inteligenco. SAP namreč ponuja osnovno infrastrukturo za razvijalce umetne inteligence in jo tudi sam vgrajuje v lastne storitve, namenjene podjetjem. Rast prihodkov storitev v oblaku se je v drugem četrtletju 2024 medletno povzpela za 25 odstotkov na 4,2 milijarde evrov.

V splošnem gospodarski podatki Nemčije niso obetavni, pa vendar so težave skoncentrirane v industriji oziroma natančneje v nemški avtomobilski industriji, če sodimo po gibanju posameznih nemških delnic. Po drugi strani številne nemške borzne družbe v trenutnem okolju poslujejo solidno, kar se odraža v rasti cen njihov delnic in navsezadnje tudi v rekordni vrednosti nemškega borznega indeksa DAX.