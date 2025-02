Borzni indeks Sbitop je presegel magično mejo 2000 točk

V nadaljevanju preberite:

Po padcu med epidemijo je indeks ljubljanske borze Sbitop mejo tisoč točk prebil aprila leta 2021. Slaba štiri leta pozneje je presegel novo magično mejo, potem ko borza zaznava enega najboljših začetkov leta v novejši zgodovini.

Najbolj, za več kot tretjino, se je zvišala vrednost delnic Petrola. Sledijo delnice Zavarovalne skupine Sava, ki so se letos podražile za več kot četrtino. Za petino so se podražile delnice Krke in Telekoma. Delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav so se letos povzpele za šestino. Nekoliko v ozadju so delnice NLB, ki pa so izjemen vzpon doživele lani, a so tudi te letos pridobile dodatnih 12 odstotkov.

So delnice na Ljubljanski borzi že predrage? Kakšne dividende je mogoče pričakovati? Kdo so kupci? Kakšna je primerjava s sorodnimi podjetji v regiji?