Nova doba mobilnosti za podjetja s Free2move

Platforma mobilnosti Free2move podjetjem omogoča, da optimalno prevzamejo nadzor tudi nad svojo mobilnostjo.

Free2move, ki v Sloveniji deluje pod okriljem skupine Emil Frey, omogoča celovite pakete storitev, ki pokrivajo vse vidike poslovnega najema vozil, vključno z administrativnimi stroški, financiranjem, zavarovanjem, vzdrževanjem, pnevmatikami, asistenco na cesti in še več. S tem podjetjem omogoča, da se osredotočijo na svoje osnovno poslanstvo, medtem ko jim za izzive mobilnosti ni več treba skrbeti.

Klemen Pur, vodja Free2move, poudarja: »Prihodnost mobilnosti bodo oblikovale nenehne spremembe in izzivi, zato podjetja vedno bolj prepoznavajo vrednost prilagodljivih modelov kratkoročnih in dolgoročnih najemov vozil. Kratkoročni najemi bodo postajali ključni pri obvladovanju sezonskih nihanj ali pri kratkoročnih projektih, kjer je potrebna hitra in prilagodljiva rešitev mobilnosti. Po drugi strani pa bodo dolgoročni najemi ponujali stabilnost in predvidljivost pri upravljanju flote vozil, kar bo podjetjem omogočilo boljše načrtovanje in optimizacijo aktivnosti.«

Prilagodljivost in optimizacija

FOTO: Žiga Intihar

Ena ključnih prednosti Free2move je prilagodljivost. Podjetjem omogoča, da izberejo vozila, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam in spremenljivim zahtevam. Ker deluje pod okriljem skupine Emil Frey, omogoča dostop do širokega voznega parka vozil avtomobilskih znamk Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Peugeot in Smart.

Ob tem pa strokovnjaki za mobilnost pri Free2move pomagajo podjetjem oblikovati optimalne rešitve za mobilnost njihovih zaposlenih, kar prinaša boljši nadzor nad voznim parkom, učinkovito uporabo vozil in zmanjšanje stroškov.

Trajnostna mobilnost

S poslovnimi najemi podjetja ne le zmanjšujejo svoje stroške, ampak izpolnjujejo tudi svojo zavezanost trajnostnemu razvoju, zmanjševanju ogljičnega odtisa in prispevajo k ustvarjanju bolj zelenega planeta.

Kako poskrbeti za optimalno in učinkovito mobilnost?

Analizirajte vaše potrebe in razmislite o specifičnih potrebah vašega podjetja in zaposlenih ter izberite ustrezne rešitve mobilnosti.

Izberite tistega, ki vam ponuja prilagodljive rešitve in se lahko hitro prilagaja spremembam na trgu.

Osredotočite se na trajnostne rešitve, ki poleg finančnih prinašajo tudi koristi za okolje in družbo.

Podjetja s storitvami Free2move pridobijo številne koristi, kot so optimizacija dela, zmanjšanje stroškov, boljši nadzor nad voznim parkom in številne druge novodobne rešitve mobilnosti, ki pripomorejo k uresničevanju ciljev podjetja. S Free2move začnite svojo pot k učinkovitejši, prilagodljivi in trajnostni mobilnosti že danes.

