Novi projekt financiranja zelenih ukrepov in učinkovitosti

V nadaljevanju preberite:

Za doseganje ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev Evropska unije (EU) bo do leta 2030 na letni ravni treba vložiti dodatnih 167 milijard evrov. Čeprav investicije v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije (OVE) pri tem predstavljajo zelo velik delež, pa skoraj 70 odstotkov ponudnikov energetskih storitev, ki prav tako zagotavljajo finančne vire za izvedbo investicij, poroča, da je težko ali zelo težko pridobiti primerne vire financiranja.

V projektu Refine, ki ga financira EU, si prizadevajo zagotoviti dovolj privlačnih finančnih virov za investicije v energetsko učinkovitost in OVE z razvojem shem refinanciranja ter s tem pospešiti tudi nujno rast trga energetskih storitev. V projektu sodeluje 11 partnerskih organizacij iz desetih držav EU, slovenski partner je Institut Jožef Stefan.