Tri leta po koncu epidemije med dostavljavci hrane še vedno poteka konsolidacija, tudi zato, ker jih je bilo veliko takrat in še po epidemiji usmerjenih predvsem v rast, zanemarili pa so dobičkonosnost in finančno stabilnost poslovanja. Zadnji primer konsolidacije je napoved prevzema britanskega dostavljavca Deliveroo. Nizozemski Just Eat pa bo, kot kaže, pristal v lasti nizozemskega naložbenega holdinga Prosus.