Od navdušenja nad tehnologijo do uspešne podjetniške zgodbe

Vstop na še ne dobro znan trg je za novopečene podjetnike velika priložnost, a hkrati tudi izredno velik izziv. Tako je bilo tudi v primeru tehnološkega podjetja Amibit, d. o. o., ki je nastalo iz čistega navdušenja nad avtomatiziranim zbiranjem podatkov, ki je (z)družilo ekonomista Aleša, programerja Primoža in nato še inženirja Tadeja. A njihova ambiciozna podjetniška ideja je za uresničitev morala prestati še en velik izziv – pridobitev pravega finančnega partnerja, ki bi prepoznal njihov potencial in jim ga pomagal izkoristiti. Glede na to, da ekipa danes šteje že 25 motiviranih članov, ki skrbijo za nadaljnji razvoj podjetja, lahko zatrdimo, da jim je uspelo.

Na poti do navdihujočega tehnološkega podjetja

Amibit, d. o. o., je razvojno naravnano tehnološko podjetje, ki z lastnimi inovativnimi rešitvami odgovarja na naraščajoč trend digitalne transformacije v energetskem sektorju in urbanem okolju. Ekipo trenutno sestavlja 25 članov, ki svoje delo opravljajo na dveh lokacijah – v Ljubljani in Velenju.

Vse pa se je začelo, ko sta se pred približno desetimi leti Aleš Nastran in Primož Bečan iz navdušenja nad konceptom interneta stvari (IoT) in avtomatiziranim zbiranjem podatkov za različne optimizacije podala na skupno podjetniško pot. Aleš je kot ekonomist poskrbel za poslovni del, Primož kot izkušen programer pa za tehnološkega. Kmalu zatem se je ekipi pridružil še dr. Tadej Beravs, ki je s svojim znanjem omogočil razvoj nujno potrebne strojne opreme. Prvi produkt trojice je tako postal modularni krmilnik, ki so ga patentirali in ga danes uporabljajo za optimizacijo energije vseh vrst v večjih stavbah.

V naslednji polovici desetletja so nato dodobra izpilili svoj produkt in tako je nastala ideja za sistem Reduxi, ki z uporabo naprednih algoritmov samodejno upravlja in analizira podatke o porabi električne energije ter omogoča optimizacijo porabe. Ker pa je bil glavni poslovni izziv zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za financiranje razvoja produkta, je bila izbira finančnega partnerja zares ključnega pomena.

Finančnega partnerja so našli v Gorenjski banki in tako Amibit z inovativnimi rešitvami različnim profilom uporabnikov trenutno omogoča doseganje nove vrednosti in povečanje konkurenčnosti njihovih organizacij že v več kot 20 državah po vsem svetu.

V iskanju hitrega in ažurnega finančnega partnerja

Sodelovanje z Gorenjsko banko so pri podjetju Amibit vzpostavili leta 2021, ko so prvič potrebovali kredit in finančnega partnerja za prijavo na razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 plus 2021. K izbiri novega partnerja jih je pripeljalo tudi dejstvo, da od predhodne banke v treh tednih niso dobili odgovora na vprašanje o odobritvi kredita. A na srečo so v Gorenjski banki našli prav to – ažurnost in odzivnost, ki sta v hitrorastoči panogi ključni za doseganje tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih ciljev.

»Gorenjska banka nam je pomagala na poti do pravega začetka. S financiranjem so nam pomagali v končnem razvoju produkta Reduxi, ki je o strateški naložbi prepričal še dve podjetji, ki sta prav tako prepoznali potencial podjetja in s svojimi sredstvi še dodatno pripomogli k pozicioniranju produkta na trg. Brez hitre odzivnosti in preprostega sodelovanja z banko bi pot do investicije trajala bistveno dlje,« pove Aleš Nastran.

Poslovni izzivi številnih mikropodjetij

Glavni poslovni izziv je bilo v primeru podjetja Amibit pridobivanje zagonskega kapitala in nato še zagotavljanje zadostnih sredstev za financiranje razvoja produkta Reduxi, sploh ker se je resen potencial za prodajo v Sloveniji začel kazati šele s spremembo obračunavanja omrežnine. Ob dejstvu, da je trg za tovrstne produkte še danes v zelo zgodnji fazi, je bilo iskanje partnerja – banke, ki bi verjela v produkt in ga bila pripravljena podpreti, še toliko bolj zahtevno.

Prednosti finančnih rešitev Gorenjske banke

V Gorenjski banki svojim strankam ponujajo v prihodnost usmerjen pristop k sodelovanju, ki temelji na transparentni komunikaciji. V primeru sodelovanja s podjetjem Amibit, d. o. o., sta k uspehu veliko prispevali tudi njihova odzivnost in prilagodljivost, ki sta poskrbeli, da si je podjetje v izredno kratkem časovnem obdobju zagotovilo zadostna finančna sredstva, potrebna za nadaljnji razvoj produkta.

»Najbolj cenimo njihovo hitrost, strokovnost in prilagodljivost Gorenjske banke, ki nam je omogočila, da smo se osredotočili na rast in razvoj našega podjetja. Še posebej bi pohvalili ažurnost in odzivnost našega skrbnika Mihe Likarja. Moramo povedati, da kadar koli potrebujemo kakršno koli zadevo – od nasveta, podpisa, ureditev financ –, je to narejeno v najkrajšem času. Poudarili pa bi tudi to, da sodelovanje poteka brez večje birokracije, večinoma gre za elektronsko poslovanje,« je povedal Aleš Nastran, Amibit, d. o. o.

