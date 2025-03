OTP s 311 milijoni evrov dobička

Bančna skupina OTP Slovenija, ki je nastala z lansko združitvijo Nove KBM in SKB banke, je lani ustvarila 311,4 milijona evrov neto dobička oziroma enajst odstotkov več kot leto prej. Čisti obrestni prihodki skupine so lani znašali 494,2 milijona evrov, kar je 3,8 odstotka več kot leto prej.

»Združena OTP banka je utrdila svoj položaj kot najbolj dostopna banka v državi in ena glavnih finančnih institucij v državi, pri čemer je ohranila vodilni položaj na slovenskem trgu glede na delež posojil in depozitov,« so sporočili iz skupine OTP Slovenija, ki poleg OTP banke združuje še hčerinske družbe SKB Leasing, SKB Leasing Select in OTP faktoring (prej Aleja finance).

»Z lansko združitvijo je OTP banka postala ena vodilnih bank v Sloveniji. Naša ambicija pa ni le voditi, temveč preoblikovati bančno odličnost in postaviti nove standarde v industriji,« je dejal Spyridon Ntallas, predsednik uprave OTP banke.

Imre Bertalan, predsednik nadzornega sveta OTP banke, pa je dodal: »Z združitvijo je OTP banka postala ena največjih in najuspešnejših članic Skupine OTP, s čimer se je pozicionirala za sodelovanje v velikih projektih po vsej Sloveniji in podporo rasti srednje velikih in velikih podjetij v regiji. OTP Skupina Slovenija ima obseg in sredstva za krepitev sinergij znotraj Skupine OTP ter kot zanesljiv partner podpira poslovanje podjetij po Srednji in Vzhodni Evropi.«