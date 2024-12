Padec cen baterij bo pocenil tudi avtomobile

V nadaljevanju preberite:

Zniževanje cen hranilnikov energije spreminja potek podnebnega prehoda. Zaradi nizkih cen bodo električni avtomobili leta 2026 postali cenovno povsem konkurenčni avtomobilom z motorjem z notranjim zgorevanjem. Hitro se spreminja tudi vloga hranilnikov energije v električnih omrežjih, ki se bodo morala vsemu temu prilagoditi. To velja tudi za Slovenijo, ki pa pri gradnji obnovljivih virov močno zaostaja, in tudi načrti hranjenja električne energije so večinoma le osnutki na papirju.