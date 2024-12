Stellantis s Kitajci v veliko proizvodnjo baterij

V nadaljevanju preberite:

Stellantis nima več dolgoletnega šefa, a že takoj objavlja pomembne novice. Skupaj s kitajskim baterijskim prvakom CATL bodo v Zaragozi v Španiji postavili veliko tovarno baterij, ki bodo glede na kemijsko sestavo primerne za bolj dostopne električne avtomobile, ki jih Evropa nujno potrebuje. Gre za mešano družbo, v kateri bo imela vsaka stran polovični delež, projekt je ocenjen na 4,1 milijarde evrov. Proizvodnja naj bi stekla konec leta 2026, zmogljivost bo do 50 GWh na leto, seveda odvisno od povpraševanja na trgu električnih avtomobilov. Pri proizvodnji je pomembno, katere vrste litij-ionskih baterij bodo proizvajali, namreč tiste s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), ki so bile sicer glede energijske gostote doslej manj zmogljive kot tiste s katodo iz litij-nikelj-mangan-kobaltovega oksida (NMC), so pa od njih opazno cenejše in imajo še kako prednost, predvsem so bolj vzdržljive. Na področju tega tipa baterij so Kitajci še bolj v prednosti pred tekmeci, saj so jih razvijali ves čas, v zahodnoevropski avtomobilski industriji pa so vsaj za avtomobile dolgo veljale za manj primerne. CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) je sicer vodilno baterijsko podjetje na svetu, tako po obsegu proizvodnje (približno tretjinski delež) kot po razvoju različnih tipov baterij.