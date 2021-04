Pandemični naval na Netflix se je ustavil

Slabi obeti

Močni tekmeci

Število naročnikov na Netflixu se je lani povečalo za 36 milijonov, medtem ko so letos v prvem četrtletju našteli zgolj štiri milijone novih naročnikov. Netflix je potrdil, da se je rekordna rast števila novih naročnikov, ki so jo pripisali pandemiji novega koronavirusa, dramatično ustavila.Ameriški vodilni ponudnik pretočnih vsebin v prvem letošnjem četrtletju ni dosegel postavljenega cilja števila naročnikov. V prvih treh mesecih leta 2021 so namreč želeli pridobiti šest milijonov novih naročnikov, do česar jim jih je zmanjkalo dva milijona. Še slabše bo menda drugo četrtletje – Netflix pričakuje le milijon novih naročnikov, kar bi bila najpočasnejša rast števila novih naročnikov do zdaj.Število naročnikov na Netflixu po vsem svetu je lani preseglo 200 milijonov, hkrati se je dohodek na letni ravni povečal za 24 odstotkov. Kot glavni vzrok za rekordno rast naročnin v lanskem letu so pri Netflixu navedli pandemijo novega koronavirusa, hkrati pa je bila prav ta tudi osrednji razlog za slabšo produkcijo novih vsebin. Prav to je menda delno vplivalo na upad števila novih naročnikov, kar je ceno delnice zmanjšalo za 11 odstotkov.Netflix je tudi svoje delničarje javno obvestil, da so dogodki lanskega leta vplivali na rekordno rast števila novih naročnin v letu 2020, hkrati pa je pandemija zarezala v rast v letu 2021. »Kot smo napovedali v prejšnjih obvestilih, takšna dinamika vpliva na manjši obseg vsebin v prvi polovici tekočega leta, kar se odraža v počasni rasti števila novih naročnin,« je podjetje med drugim zapisalo v sporočilu za svoje delničarje.Dodaten izziv pa Netflixu predstavlja tudi velika konkurenca, ki se zadnja leta vztrajno kopiči. Na področju ponudnikov pretočnih vsebin svoje zdaj že ponujajo Disney, Comcast, Apple in Hulu. Pri Netflixu so medtem že poudarili, da upad števila naročnin ni posledica odhoda naročnikov h konkurenčnim ponudnikom.