Perutnina Ptuj prevzela špansko skupino Uvesa

Perutnina Ptuj, ki je v lasti ukrajinske skupine MHP, je uradno zaključila transakcijo za prevzem več kot 92 odstotkov delnic družbe Grupo Uvesa, ki je eden največjih vertikalno integriranih proizvajalcev perutnine v Španiji. Kot so sporočili iz Uvese, so posel sklenili po izteku pristopnega obdobja k pogodbi o nakupu delnic, podpisani marca letos in po pridobitvi vseh zahtevanih soglasij.

Transakcija je bila poravnana v gotovini ob zaključku, v skladu s pogoji pogodbe o nakupu delnic: fiksna nakupna cena je znašala 225 evrov na delnico in pogojna nadomestila do 21,43 evra na delnico, zavarovana z bančno garancijo na prvi poziv. Ptujska družba je prejela soglasja protimonopolnih organov Ukrajine, Španije, Savdske Arabije, Srbije, Črne gore in Kosova ter soglasja evropske komisije glede nadzora koncentracij in tujih subvencij. S tem je bila transakcija uradno zaključena, podjetje pa je postalo lastnik več kot 92 odstotkov delnic in poravnalo obveznosti z vsemi prodajalci. Perutnina Ptuj s tem nadzoruje ključne procese in operativne dejavnosti španskega podjetja.

Po prevzemu v integracijo

»Zdaj, ko je posel zaključen, prehajamo v fazo integracije. Naš cilj je graditi na prednostih družbe Uvesa, s poudarkom na operativni odličnosti in trajnostnem razvoju. Globoko smo predani tudi vlaganju v našo ekipo, ustvarjanju okolja, kjer lahko talenti uspevajo in je inovativnost del vsakdanjega dela. Podprti z mednarodnimi izkušnjami in strokovnim znanjem MHP smo prepričani v našo sposobnost, da odpremo nove priložnosti in ustvarjamo dolgoročno vrednost,« je dejal John Rich, izvršni predsednik upravnega odbora MHP. Proces integracije bo dal prednost operativni uskladitvi, izmenjavi znanja in ciljnim naložbam v učinkovitost in inovacije izdelkov. Skupaj bosta podjetji tudi raziskali možnosti za krepitev izvoznih zmogljivosti in širitev prisotnosti na evropskih in bližnjevzhodnih trgih.

Predsednika uprave Perutnine Ptuj Enver Šišić je ob tem navedel, da je MHP od lastniškega vstopa v ptujsko skupino leta 2019 skoraj podvojili obseg proizvodnje in potrojili EBITDA. »Preobrazbo so poganjale strateške naložbe, širitev poslovanja in razvoj talentov. Prepričani smo, da je tudi Uvesa dobro pozicionirana za podobno pot uspeha,« je dodal Šišić.

Novo poglavje za Špance

V Perutnini poudarjajo, da bo proces integracije prednostno obravnaval operativno usklajevanje, izmenjavo znanja in ciljane naložbe v učinkovitost ter inovacije izdelkov. Podjetji bosta skupaj raziskovali tudi priložnosti za krepitev izvoznih zmogljivosti ter širitev svoje prisotnosti na evropskih in bližnjevzhodnih trgih.

»Partnerstvo z MHP označuje pomembno novo poglavje za UVESA, ki bo lahko pospešila svojo rast zahvaljujoč obsežnim izkušnjam MHP na področju operativnih inovacij ter nadaljevala utrjevanje svoje odličnosti s trajnostno proizvodnjo visokokakovostne hrane in zagotavljanjem popolne varnosti živil,« pa je povedal Antonio Sanchez, predsednik Uvesa.

Skupina Uvesa je eno vodilnih podjetij v španski živilski industriji, ki že več kot 60 let deluje predvsem v sektorju perutnine, pa tudi svinjine in krme. Podobno kot Perutnina Ptuj ima vertikalno integracijo dejavnosti. MHP je vodilni proizvajalec piščančjega mesa v Evropi in se po lestvici WattPoultry uvršča med 10 največjih svetovnih proizvajalcev piščancev. Zaposluje več kot 36.000 ljudi in izvaža izdelke v več kot 70 držav sveta.