Lobiji niso zaskrbljeni za prehransko varnost, temveč za lastne interese

V nadaljevanju preberite:

Perutnina Ptuj je od začetka leta 2019 v rokah ukrajinske skupine MHP. Podjetje, ki je novega lastnika dobilo zaradi zgrešenih poslovnih odločitev v preteklosti, je v tem obdobju doživelo silovit razvoj. Skupina PP je podvojila prihodke in do leta 2027 pogleduje proti milijardi evrov prihodkov, modernizirala je proizvodnjo, iz regijskega pa želi postati pomembno evropsko živilsko podjetje med Münchnom in Istanbulom. O vsem tem je spregovoril Enver Šišić, direktor Perutnine Ptuj.