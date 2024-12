Povpraševanja po avtomatizaciji bo še več

V nadaljevanju preberite

Že nekaj let je predvsem v skladiščih v uporabi vse več viličarjev, ki zmorejo vsaj nekatere od svojih funkcij opravljati avtomatizirano, avtonomno. Tudi večina inovacij in novih rešitev, ki jih pripravljajo proizvajalci, se dogaja na tem področju.

»Vse bolj velja, da je avtomatizacija skladišč vse manj želja in vse bolj nujna potreba – zaradi pomanjkanja voznikov, zmanjšanja operativnih stroškov in povečanja učinkovitosti. Pri Toyoti v Sloveniji smo letos lahko zaznali bistveno povečanje povpraševanja prav na segmentu avtomatizacije transportnih poti v proizvodnji in avtomatizacije skladišč z regali z visoko gostoto skladiščenja,« pravi Aleš Hrovat, direktor programa transportna mehanizacija v podjetju Gorenje GTI.