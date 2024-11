Prevare odnesejo podjetjem pet odstotkov prihodkov

Po ocenah Mednarodnega združenja preiskovalcev prevar ACFE podjetja in organizacije vsako leto zaradi prevar v povprečju utrpijo škodo, primerljivo s petimi odstotki njihovih prihodkov. Prevaro najpogosteje povzročijo (oziroma izvedejo) ljudje, ki so v organizaciji zaposleni ali pa so z njo tesno povezani.

Preprečevanju finančnih prevar je namenjen tudi mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. V Slovenji je različne dogodke na to temo v zadnjem tednu pripravilo 17 različnih organizacij.

»O konkretnih prevarah nihče prav rad ne govori javno, pa tudi preiskovalci prevar smo zavezani, da čuvamo poslovne skrivnosti. Dejstvo pa je, da je prevar čedalje več. Z razvojem novih tehnologij in napredne znanosti, kot je umetna inteligenca, se pojavljajo nove oblike prevar s področja kibernetskega kriminala, socialnega inženiringa, kraje identitete in tudi bolj napredne oblike phishinga, smishinga in vishinga,« je v imenu slovenske organizacije ACFE povedala Polona Pergar Guzaj.