Zlomi prezadolženih lastnikov so tujcem na stežaj odprli vrata v podjetja

Kar nekaj velikih živilskih podjetij je v tujih rokah. Za sedmerico smo pogledali, kaj so novi lastniki naredili po prevzemu. Skupnih ugotovitev je malo, dejansko je sedem prevzemov prineslo sedem opazno različnih rezultatov.

Prevzeme v zadnjem obdobju lahko razdelimo na tiste, katerih ključni cilj je konsolidacija panoge v regiji, vključno s povečanjem tržnega deleža. V prvi vrsti so to tisti, ki so jih izvedla hrvaška podjetja. Prevzeta podjetja v tej skupini so dosegla izboljšanje poslovanja, vendar njihova prepoznavnost na trgih vodeni. Druga skupina so oportunistični prevzemi, kjer prevzemnik ni bistveno spremenil ciljev družbe. Tak je, recimo, prevzem ajdovskega Fructala.

Tretja skupina pa so prevzemi, katerih cilj je prodor na regionalni trg. Med temi so prevzem Ljubljanskih mlekarn, Pivovarne Laško Union in Perutnine Ptuj. Ljubljanske mlekarne in Perutnina Ptuj so s tem opazno izboljšale cilje in poslovanje, zgodba največjega pivovarja, vključno z vlogo družbe na regionalnih trgih in v skupini, pa še ni jasna.

Tuji lastniki so začeli živilska podjetja prevzemati že kmalu po osamosvojitvi. Tudi prvi prevzem borznega podjetja je bilo živilsko podjetje, ko je leta 1997 nizozemski Cosun prevzel Tovarno sladkorja Ormož. Nizozemci so tovarno leta 2007 zaprli v sklopu reorganizacije (koncentracije) evropskega trga sladkorja.