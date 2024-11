Malikujemo kmeta, hkrati pa pri nakupu zanemarjamo poreklo

V nadaljevanju preberite:

»Teden slovenske hrane je slavnosten, a živimo v iluziji,« je pou­daril agrarni ekonomist Aleš Kuhar, izredni profesor na ljubljanski biotehniški fakulteti. Serija strateških napak je pripeljala do stanja, ko so Izbrana kakovost, Tradicionalni slovenski zajtrk in druge pobude bolj etnofolklorni trenutek kot resna razvojna ekonomska politika za agroživilski sistem.

Treba bi bilo delovati celovito, ob promociji­ pa veliko ustrezneje podpirati konkurenčnost živilskih podjetij in kmetij ter investicije v najsodobnejšo tehnologijo, ki omogočajo proizvodnjo sodobnih, kakovostnih in trajnostnih izdelkov.

V intervjuju še o tem, kako slovenski potrošnik v resnici ceni slovensko hrano, kako je drugje po Evropi in čemu tolikšno nezanimanje slovenskega kapitala za živiljska podjetja.