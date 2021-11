»Res imam dobrega delodajalca«

Zadovoljstvo zaposlenih je ena od glavnih prioritet sodobnega delodajalca, ki se še kako dobro zaveda, da je to osnova za uspešno opravljeno delo in posledično poslovanje celotnega podjetja. Načinov, kako z zaposlenimi vzpostaviti spoštljiv, kolegialen in zaupanja vreden odnos, je veliko. Od komunikacije in delovnih razmer, nagrajevanja do možnosti napredovanja in razumevanja potreb in zahtev vsakega posameznika. In še več: dober delodajalec najde pravi način, kako svojim podrejenim pokazati, da jih ceni in da so zanj nepogrešljivi. To doseže tudi tako, da jim omogoči brezskrbnost na različnih ravneh, tudi v trenutno najbolj ranljivem segmentu – zdravju.

Za dobro počutje s kolektivnim zavarovanjem

Kriza zaradi epidemije covida nam je pokazala, kako ranljivi smo v resnici in kako pomembno je, da imamo tudi (ali predvsem) v teh težkih trenutkih dostop do zdravnikov in vseh zdravstvenih storitev. Ker je naš zdravstveni sistem pod tako velikimi dnevnimi izzivi, je še pomembneje, da poiščemo »orodje«, s katerimi bomo lažje prišli do ustrezne zdravstvene oskrbe.

Kako nam lahko pri tem pomaga delodajalec?

Najprej tako, da svojim zaposlenim omogoči kolektivno zdravstveno zavarovanje – tako bo svojim zaposlenim omogočil hitrejši dostop do zdravnika in posledično tudi hitrejše okrevanje po bolezni ali nezgodi.

Pri zavarovalnici Generali so prav v skrbi za dobro počutje zaposlenih v različnih družbah pripravili specializirano kolektivno zavarovanje Specialisti z asistenco, ki omogoča, da bodo vsi zavarovanci ves čas vedeli, da imajo ob sebi pravo pomoč, ko jo bodo najbolj potrebovali.

Kolektivno zavarovanje namreč omogoča hiter in enostaven dostop do zdravnika splošne oz. družinske medicine na daljavo (Halo doktor), hiter dostop do specialista, diagnostičnih preiskav in asistenčnih storitev, ki zavarovancu pomagajo v procesu pridobivanja diagnoze in zdravljenja.

In to je res pomembno, saj je pravočasno postavljena diagnoza ključna za začetek in potek zdravljenja. Bistveno vpliva na kakovost zdravja zavarovanca, hitrost njegovega okrevanja, prepreči morebitne zaplete ter prispeva k hitrejši vrnitvi na delovno mesto in v aktivno življenje.

Zavarovanje vključuje še naslednja kritja (odvisno od izbranega paketa):

psihološka pomoč,

načrt zdravljenja po nezgodah,

drugo zdravniško mnenje za zavarovanca in njegove ožje družinske člane,

zdravila,

fizioterapija in

operacije.

Zavarovanju je možno dodati tudi kritje, ki ponuja pester nabor preventivnih pregledov in preiskav.

Glavne prednosti kolektivnega zavarovanja specialisti z asistenco za delodajalca Ne samo zato, ker bo v očeh svojih zaposlenih izpadel kot nekdo, ki mu je mar zanje, ampak tudi zaradi številnih drugih razlogov, ki bodo na dolgi rok vplivali tako na procese dela kot na celotno produktivnost podjetja: da zaposleni hitro pridobijo diagnozo, se pravočasno zdravijo in ozdravijo ter vrnejo v aktivno življenje in na delo;

da z lažjim in hitrejšim dostopom do zdravstvenih storitev ter z večjim obsegom teh skrajšajo čas odsotnosti in izboljšajo zdravstveno stanje svojih zaposlenih;

da bolniške odsotnosti zaposlenih ne vplivajo preveč na poslovanje podjetja (manj stroškov bolniških nadomestil ter stroškov nadomeščanja odsotnih delavcev). Izbirate lahko med štirimi paketi, ki vključujejo različen obseg zdravstvenih storitev. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Zgodbe, ki jih piše življenje

Kako je kolektivno zdravstveno zavarovanje ključnega pomena za dobrobit zaposlenih in celotnega podjetja, dokazuje ta slovenska zgodba.

Podjetnik Marko, gradbenik s 100 zaposlenimi, je zanje sklenil kolektivno zavarovanje Specialisti z asistenco. Želel jim je pomagati do zdravja in zmanjšati obseg odsotnosti z dela zaradi bolniškega dopusta. Za svoje zaposlene, ki so v povprečju stari 42 let, je sklenil PAKET VELIKI, zavarovanje z mesečno premijo 12,81 EUR.

42-letnega Uroša je pri delu na gradbišču zvilo v križu. Z napotnico osebnega zdravnika za pregled pri specialistu ortopedu se je obrnil na Asistenco zdravje, na brezplačno številko 080 81 10. Že naslednji dan so ga obvestili, da ima termin pregleda pri specialistu ortopedu čez 5 dni. Uroš je pri specialistu opravil pregled z obdelavo RTG, dobil zdravila na beli recept in napotilo na MRI preiskavo ledvene hrbtenice. Uroš je izvid z napotilom na MRI posredoval v Asistenco zdravje in tam so mu organizirali preiskavo v 7 dneh, takoj naslednji dan pa še kontrolni pregled pri ortopedu. Zdravnik je ugotovil, da ne gre za enkratno težavo, ampak bo potrebna operacija. Uroš je bil naročen na poseg 10. dan po opravljenem kontrolnem pregledu pri specialistu. Okrevanje po posegu je trajalo 15 dni, nato je začel še fizioterapevtsko obravnavo (10 dni). Po opravljeni fizioterapiji se je stanje Urošu hitro izboljšalo. Samo 50 dni po začetku bolečine so bile Uroševe težave že preteklost.

Povprečno trajanje zdravstvene oskrbe v javnem zdravstvenem sistemu: 250 dni Trajanje zdravstvene oskrbe po zavarovanju specialisti z asistenco: 50 dni

Uroš se je vrnil v službo vsaj šest mesecev prej. Podjetnik je poskrbel za svojega delavca in hkrati podjetju zmanjšal stroške bolniškega nadomestila ter njegovega nadomeščanja.

Do večjega zadovoljstva zaposlenih še z dvema adutoma

Pri zavarovalnici Generali so pri ponudbi za podjetja razmišljali celovito in tako vključili še dve pomembni zavarovanji: prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) in kolektivno nezgodno zavarovanje.













