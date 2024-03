S hibridnim sistemom do 35% prihrankov na letni ravni

Sodobne in ekonomične energetske rešitve omogočajo kombinacijo fosilnih goriv, kot so utekočinjen naftni plin in drugi viri energije, in to za različne načine uporabe.

Odlična energetska rešitev za podjetja

V času prehoda na obnovljive in trajnostne rešitve ogrevanja ohranjajo fosilna goriva vlogo stabilnih partnerjev. Utekočinjen naftni plin (UNP) zaradi svoje mobilnosti in enostavne dostopnosti ostaja odlična rešitev oskrbe z energijo.

Neodvisnost od omrežja, zanesljivost energenta v vseh temperaturnih razmerah, proaktiven in strokoven odnos do strank so bistvene prednosti, zaradi katerih se številna podjetja v Sloveniji pri načrtovanju sodobnih energetskih rešitev odločijo prav za Butan plin. Ogrevanju z UNP na področju poslovnih objektov ne nasprotujejo niti napovedane spremembe energetskega zakona.

Uspešno »sodelovanje« tudi z drugimi gorivi

Pri prehodu na UNP lahko v primerjavi z ogrevanjem na drva ali kurilno olje optimiziramo energetske sisteme in dosežemo dolgoročne prihranke. Pripeljemo ga lahko praktično povsod, tudi na najbolj odmaknjena območja.

Rešitve z UNP so primerne za različne oblike industrije ali kmetijstva ter druge energetske potrebe kot tudi za kombinacijo ogrevanja ali hlajenja objektov.

Pri hibridnih sistemih so lahko prihranki celo do 35 % na letni ravni. Pri hibridni izvedbi gre za kombinacijo toplotne črpalke in klasičnega ogrevanja z UNP.

V družbi Butan plin imajo dolgoletne izkušnje s celovitim načrtovanjem energetskih rešitev. S strokovno ekipo poslovnim partnerjem pomagajo pri pripravi in izvedbi rešitev na ključ. Vsak projekt je namreč zgodba zase – z drugačnimi izzivi in omejitvami, zato je izbira zanesljivega partnerja ključnega pomena.

Hibridni sistem ogrevanja z utekočinjenim naftnim plinom (UNP) je primeren za: stanovanjske hiše,

večstanovanjske objekte,

poslovne objekte.

Rinnai tehnologija – vrhunska rešitev za toplo vodo za hotele in kampe

FOTO: Butan Plin

V turizmu, gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih so običajne velike nenadne potrebe po topli sanitarni vodi. Klasični grelniki imajo pogosto težave, saj jim ne uspe dovolj hitro ogreti želene količine vode in so energetsko neučinkoviti. Da bi se izognili morebitnim higienskim ali zakonodajnim normativom, lahko s sodobno tehnologijo Rinnai vodo segrevamo neposredno ob porabi, kar omogoča izjemno učinkovitost in ekonomičnost delovanja.

Rinnai omogoča segrevanje vode neposredno ob porabi, in to do želene temperature na 1 °C natančno. Veliki porabniki lahko kaskadno postavijo več grelnikov, pri čemer temperatura vode ostaja konstantna, ne glede na število porabnikov. Tovrstni sodobni način ne deluje po principu akumulacije tople vode in posledično izgub energije, ki se pojavljajo pri ogrevanju na zalogo, hkrati pa je topla voda nenehno na voljo za uporabo.

Družba Butan plin je ekskluzivni zastopnik tovrstne tehnologije na slovenskem trgu.

Ogrevanje in hlajenje s plinskimi toplotnimi črpalkami

Zaloge utekočinjenega naftnega plina so na voljo še vsaj za nekaj stoletij. FOTO: Butan Plin

Za hlajenje prostorov se še vedno največ uporabljajo klimatske naprave, kar pa ni najbolj udobna rešitev za uporabnike – med drugim lahko povzročata težave reguliranje želene temperature in smer dovajanja hladnega zraka. Reverzibilne toplotne črpalke, klimati in druge sodobne rešitve vam omogočajo udobnejše hlajenje in tudi ogrevanje prostorov.

V Butan plinu poleg ogrevanja omogočajo tudi hlajenje s pomočjo plinskih toplotnih črpalk ali drugih alternativnih rešitev.

Zanesljivo in eno najčistejših fosilnih goriv

UNP velja za enega najčistejših fosilnih virov, priročen je za območja, kjer se zahteva dostopen, zanesljiv in mobilen vir energije, ki mora biti predvsem neodvisen od omrežja. V praksi se namreč pogosto kažejo omejitve omrežij, ki so nedostopna ali pa niso ustrezno razvita za potrebe večjih porabnikov energije. Poleg dobave so danes največji izzivi predvsem cene. V Butan plinu si s stabilno cenovno politiko prizadevajo za čim manj turbulenc na tem področju.

Nizki dodatni stroški Za UNP velja, da spada med dražje energente, vendar je investicija v primerjavi z investicijo v toplotno črpalko veliko manjša. Uporabnik UNP-ja namreč nima večjih dodatnih stroškov razen samega energenta, saj posodo za hrambo plina dobi v najem, prav tako pa ni odvisen od gradnje dragega plinskega omrežja.

Z energetskim pogodbeništvom (t. i. kontraktingom) brez skrbi zaradi naložbe

Vse več podjetij in ustanov se odloča tudi za energetsko pogodbeništvo, saj so stroški energije vedno večje breme pri poslovanju, investicija v prenovo pa je stroškovno zahtevna in rizična.

Partnerstvo med porabnikom in družbo Butan plin kot izvajalcem energetskih storitev porabniku omogoča, da pri prenovi energetske rešitve plača le za energijo; stroške naložbe lahko delno pokrije sam, lahko pa se prenove loti brez lastnega finančnega vložka. Butan plin je namreč investitor, ki glede na obstoječe stanje predlaga in vzpostavi najbolj učinkovit in energijsko varčen sistem ogrevanja.

Naročnik oglasne vsebine je Butan plin