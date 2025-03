SDH bo prebivalstvu lahko ponudil delnice državnih družb

Vlada je na dopisni seji potrdila dopolnitve odloka o strategiji upravljanja naložb države, s katerimi je dodatno opredelila družbeno odgovorno obravnavo invalidskih podjetij v neposredni ali posredni državni lasti. Hkrati pa z novo strategijo odpira možnost za prvo javno prodajo delnic državljanom pomembnih državnih podjetij.

V veljavni strategiji je med pomembne, kjer mora država po zakonu obdržati vsaj 25-odstotni delež plus delnico, uvrščenih osem naložb. To so Istrabenz Turizem, Sava, Krka, NLB, Petrol, Sava Re, MK Založba in Telekom Slovenije, pet od teh je že uvrščenih na borzo. »Strategija upravljanja naložb bo v skladu s prizadevanji za krepitev trga kapitala pri nekaterih pomembnih naložbah podala možnost, da se izvede prodaja delnic prebivalstvu in institucionalnim investitorjem, kar je skladno tudi s strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030,« pojasnjujejo na ministrstvu za finance.

Upravljanje invalidskih družb

Z dopolnitvami strategije naj bi vlada naslovila tudi upravljanje invalidskih podjetij v neposredni ali posredni državni lasti, kar se je v primeru škofjeloškega CSS izkazalo za težavo. Ta podjetja v klasifikaciji naložb ostajajo portfeljska naložba. Na ministrstvu poudarjajo, da je z njimi treba vendarle ravnati kot s strateškimi: »Cilj takšnih podjetij, kljub portfeljski naravi, ni zgolj doseganje gospodarskih ciljev, ampak družbeno odgovorno upravljanje.«

Po prenovljeni strategijo bo moral Slovenski državni holding (SDH) z invalidskimi podjetji skrbno, pregledno, gospodarno in družbeno odgovorno upravljati, redno spremljati poslovanje in aktivno prilagajati poslovne načrte oziroma strategije za zagotavljanje dolgoročno pozitivnega poslovanja z namenom zaščite delovnih mest invalidov.

V primeru zahteve pristojnega ministra za delo bo moral SDH preprečiti likvidacijo družbe in kot skrajni ukrep izvesti vse potrebne upravljavske aktivnosti, da država kot lastnica dokapitalizira invalidsko podjetje tudi v primerih, ko dokapitalizacija ni ekonomsko upravičena, ali družbo pripojiti drugim invalidskim podjetjem.

»Likvidacija ali stečaj sta kot skrajna ukrepa dopustna samo na podlagi dokazanih utemeljitev, da invalidsko podjetje ne more poslovati pozitivno niti ob prilagoditvi poslovnega načrta ali strategije, pri čemer mora SDH zagotoviti, da družba pred sprejetjem takšne odločitve le-to predstavi zaposlenim invalidom in si kot družbeno odgovoren upravljavec prizadeva z njimi uskladiti in realizirati kontinuiteto njihove nadaljnje zaposlitve,« še predvideva nova strategija.

Farme Ihan bodo strateške

Ta dokument podjetje Farme Ihan zaradi spremenjenih geostrateških razmer po novem uvršča med strateške. »Zaradi doseganja cilja varne preskrbe s hrano je sprememba pri uvrstitvi družbe Farme Ihan med strateške naložbe, saj je integrirana živinorejsko-predelovalna veriga strateško pomembna za samopreskrbo s hrano v Sloveniji,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje pa naj bi bila strateški naložbi le še do aprila 2027, ko bosta opravljala obvezno javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino. Nato naj bi prešla med pomembne naložbe.

Strategijo mora potrditi še državni zbor.