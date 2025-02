Ministrstvo v spremembo strategije upravljanja invalidskih podjetij

Ministrstvo za finance v odzivu na izpostavljeno problematiko upravljanja invalidskih podjetij v državni lasti pripravlja predlog dopolnitev odloka o strategiji upravljanja naložb države, s katerimi bo zakonodajalec še dodatno poudaril družbeno odgovorno upravljanje teh naložb. Kot je znano, je problem upravljanja teh naložb izbil z uvedbo likvidacijskega postopka v državni invalidski družbi CSS. Poleg nje ima država v lasti še invalidsko podjetje Bodočnost Maribor. Kot smo poročali, je sicer v državi skupaj 154 invalidskih družb.

»Družbeno odgovorno upravljanje vseh kapitalskih naložb države je sicer že ena od ključnih razvojnih usmeritev Republike Slovenije, ki jo je pri upravljanju vseh naložb v lasti države določil Državni zbor Republike Slovenije z lani sprejeto strategijo. Predvidena dopolnitev strategije pa bo to jasno in nedvoumno določila tudi v okviru strateških usmeritev za Slovenski državni holding (SDH) pri upravljanju invalidskih podjetij, in sicer tako v neposredni kot tudi posredni večinski državni lasti. Predvideno je, da cilj za ta podjetja ni zgolj doseganje gospodarskih ciljev, ampak tudi družbeno odgovorno upravljanje s strani njihovega upravljavca,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Na ministrstvu Klemna Boštjančiča invalidskih družb ne nameravajo opredeliti kot strateških. FOTO: Jure Eržen/Delo

Tam so za STA povedali, da omenjenih državnih naložb sicer ne nameravajo uvrstiti med strateške.

Zakon o SDH določa, da državni zbor strategije upravljanja ne more spreminjati samo v posameznih delih, tako kot velja pri zakonih, ampak jo lahko sprejme le v celoti, novo. Zato bo ministrstvo za finance pri pripravi predloga upoštevalo, da se poleg dela o invalidskih podjetjih strategijo dopolni še zaradi novih zakonov v primerih družb 2TDK, Kobilarna Lipica, Teš in Premogovnik Velenje ter predlogov v povezavi z ukrepi za krepitev kapitalskega trga. Dodatno pa predlaga prekvalifikacijo družbe Farme Ihan iz portfeljske v pomembno naložbo, in sicer iz razloga pomembnosti pri samopreskrbi s hrano v Sloveniji.