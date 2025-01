Mesec: Sprejemljiva le ohranitev CSS ali prezaposlitev delavcev

Invalidsko podjetje CSS je treba ohraniti ali pa zaposlenim omogočiti prezaposlitev še pred iztekom likvidacije podjetja, sicer bo sklep o likvidaciji preklical, je napovedal minister za delo Luka Mesec. Od vodstva podjetja in SDH najprej pričakuje vse informacije o stanju podjetja, odločitve pa bodo sprejemali skupaj z zaposlenimi, je dejal.

Kot je v izjavi za medije po današnjem obisku v škofjeloškem podjetju dejal Mesec, je govoril z direktorjem in zaposlenimi, ogledal si je tudi proizvodnjo. »Najbolj nas je zanimalo, kako na razmere gledajo zaposleni in kako jim lahko pomagamo. Pri direktorju smo poskušali pridobiti čim več informacij o dejanski finančni sliki podjetja, saj iz Slovenskega državnega holdinga na žalost ne dobimo niti osnovnih,« je povedal.

Slovenski državni holding (SDH) so za informacije po njegovih besedah prosili dvakrat. Med drugim želijo informacije o tem, kako podjetje posluje in zakaj je nelikvidno, prosili so tudi za poročilo neodvisnega finančnega strokovnjaka in načrt prestrukturiranja podjetja. »Nič od tega nismo dobili. Razpolagamo s tako skopimi informacijami, kot jih ima celotna javnost, zato na tem mestu tokrat tudi javno zahtevam od direktorja podjetja in od vodstva SDH, da nam nemudoma predajo vse relevantne informacije,« je dejal.

Napovedal je prizadevanja, da noben od zaposlenih ne bo izgubil dela: »Sprejemljivi sta zgolj dve možnosti: ali najdemo način za ohranitev podjetja tu ali pa najdemo način, da se vse zaposlene prezaposli pred iztekom likvidacije. V nasprotnem primeru bomo imeli na zalogi pripravljen sklep o zaustavljanju likvidacije, ki mi ga omogoča 58. člen zakona o zaposlovanju invalidov.«

Slovenske železnice so v ponedeljek sicer izrazile pripravljenost zaposliti vse invalide iz podjetja, kranjska Iskra pa se neuradno zanima za njegov prevzem. Kot je danes ocenil Mesec, ta podjetja očitno »razpolagajo z informacijami, ki jih državi nočejo dati«. »Z zaposlenimi smo govorili o tem. Njihova prva želja je seveda ohraniti podjetje tu,« je dejal.

Tudi po mnenju zaposlenih je po njegovih besedah sicer nujno najprej pridobiti vse relevantne informacije. Zaposlene namreč skrbi, da bi zaustavitev likvidacije vodila v stečaj, kar bi bil zanje še slabši scenarij. Vse odločitve bodo sprejemali skupaj z zaposlenimi, je poudaril. »Ne bomo pa dopustili, da kdorkoli od teh zaposlenih, posebej pa ne invalidov, pristane na cesti,« je dodal.

Kritičen je bil do SDH, ker ministrstva o težavah CSS ni obvestil prej. »Vprašati se bomo morali, kako upravlja podjetja, kot je CSS,« je dejal. DZ in vladi bodo na ministrstvu po njegovih besedah predlagali, da se za invalidska podjetja, ki sodijo pod okrilje SDH, sprejme posebna strategija upravljanja. »To niso podjetja, ustvarjena zato, da bi delala dobiček. Takšna podjetja so v prvi vrsti ustanovljena zato, da invalidom zagotavljajo delo in s tem vključenost v družbo,« je poudaril.

Sporno se mu zdi tudi, da naj bi likvidacijski upravitelj postal direktor CSS Uroš Zarnik. »Direktor je tisti, ki je najbolj odgovoren za finančne težave podjetja, in takšen direktor ne more biti likvidacijski upravitelj,« je dejal.

V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije bodo po besedah generalne sekretarke Ane Čermelj vztrajali, da se ne poslabša položaj niti enega od zaposlenih v CSS. »Sindikat bo nadziral dogajanje, ministrstvo za delo pa je tisti garant, ki bo zagotovil, da bodo vse obljube ministra za delo tudi izpolnjene,« je dejala. Pri tem je poudarila, da je treba imeti pri iskanju možnosti prezaposlitve delavcev v mislih dejstvo, da vsa delovna mesta niso primerna za invalide.

Ministra je med obiskom spremljal tudi škofjeloški župan Tine Radinja. Kot je dejal v izjavi za medije, bi moral biti glavni cilj vseh vpletenih ohraniti delovna mesta. Na občini si ob tem želijo, da bi ta ostala v Škofji Loki.