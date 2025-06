SDH bo v Farme Ihan vložil 12 milijonov evrov

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je podal soglasje k prestrukturiranju družbe Farme Ihan – KPM, na podlagi česar bo SDH konvertiral 4,4 milijona evrov svojih terjatev v kapital družbe ter zagotovil dodatnih osem milijonov evrov denarnih sredstev za izvedbo investicij. »Z izvedenimi upravljavskimi ukrepi se pomembno krepi kapitalska stabilnost skupine Farme Ihan in se zagotavljajo pogoji za njeno dolgoročno vzdržno in stabilno poslovanje,« pravijo na SDH.

Dodajajo, da prestrukturiranje skupine Farme Ihan predstavlja enega ključnih projektov SDH v okviru letnega načrta upravljanja za leto 2025. Temeljni cilj procesa prestrukturiranja je utrditev vodilnega položaja skupine Farme Ihan na področju prašičereje v Sloveniji ter hkratno ohranjanje in nadaljnji razvoj vertikalne kmetijsko-živilske verige, ki ima strateški pomen za zagotavljanje prehranske suverenosti in varnosti v Republiki Sloveniji. Sektor prehrane je namreč umeščen med kritično infrastrukturo Republike Slovenije, kot to določa zakon o kritični infrastrukturi.

SDH je na podlagi sprejete trajnostne poslovne strategije skupine Farme Ihan 2025–2030 je ocenil, da je predvideno prestrukturiranje ekonomsko smiselno in upravičeno, hkrati pa prispeva k doseganju zastavljenih strateških ciljev.

»V okviru sprejete strategije si je skupina Farme Ihan zastavila izvedbo finančnega in operativnega prestrukturiranja, prilagoditev višjim standardom dobrobiti živali, krepitev prodaje in prepoznavnosti lastne blagovne znamke Anton, trajnostno usmerjeno poslovanje, spremembo poslovnega modela govedoreje ter krepitev ugleda skupine kot uglednega in zaželenega delodajalca. Izvedena dokapitalizacija predstavlja pomemben korak v smeri uresničevanja teh ciljev ter dodatno utrjuje vlogo skupine Farme Ihan kot enega ključnih akterjev v slovenskem agroživilskem sektorju,« so pojasnili.

Rast premoženja

Nadzorni svet se je na seji seznanil s poročilom o upravljanju naložb v prvih treh mesecih letošnjega leta. Iz poročila izhaja, da je bilo stanje kapitalskih naložb v upravljanju SDH konec marca 2025 13,4 milijarde evrov, kar je več kot konec leta 2024, ko je vrednost znašala 13 milijard evrov. Stanje terjatev v upravljanju je na dan 31. marca 2025 znašala 153,6 milijona evrov. Knjigovodska vrednost stvarnega premoženja znaša pet milijonov evrov.

Donosnost portfelja kapitalskih naložb v upravljanju je v prvem četrtletju 2025 znašala 9,7 odstotka, kar je več od načrtov iz letnega načrta upravljanja za leto 2025, kjer je načrtovana donosnost 7,1 odstotka, in več, kot je znašala v istem obdobju leta 2024, ko je donosnost portfelja kapitalskih naložb dosegla vrednost 8,8 odstotka.