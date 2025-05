Tijana Arih: Sem bojevnica – a moj boj je konceptualen

Tijana Arih je ekonomistka, filozofinja, politična svetovalka in ustanoviteljica Centra za politično opolnomočenje Poliskop. Danes svetuje političnim strankam v Sloveniji, na Balkanu in v Evropski uniji, pri svojem delu pa uporablja metodo Poli Pop, ki pomaga razumeti človeka celostno: njegove vloge, občutke, logiko in motivacijo.

V intervjuju razmišlja o mejah med svetovanjem in komentiranjem, o pomenu etike v politiki in o svojem odnosu do Balkana, ki je zanjo – kljub stereotipom – vir navdiha in moči.

»Svetujem politikom. In če svetuješ politikom, ne moreš hkrati nastopati kot politični analitik ali komentator. Jaz to vidim kot osnovno etično načelo,« pravi Tijana Arih in doda:

»Če sem danes ob enajstih vaša svetovalka – recimo, da ste predsednica države – potem zvečer ne morem sedeti v najbolj gledani oddaji in zagovarjati svojih stališč. To se mi preprosto ne zdi prav. In prav zaradi tega se mi zdi slovenski politični prostor netransparenten. Treba bi bilo točno vedeti, kdo komu svetuje, in potem ta oseba ne bi smela javno komentirati odločitev, ki jih je sooblikovala.«

Balkanska bojevnica – z razlogom

V podkastu Supermoč se dotakne tudi osebne oznake, ki ji jo je pripisal desni pol slovenske politike: »balkanska bojevnica«.

»Ne zavračam tega naziva, niti ‘bojevnica’ niti ‘balkanska’. Zakaj bi ga? Sem bojevnica, absolutno. A moj boj ni osebni – je konceptualen. Borim se za svobodo, pravičnost, za politične sisteme, ki omogočajo kritično mišljenje. In borim se za prostor, kjer je to sploh mogoče,« poudari.

Tijana Arih: »Če se mi ne bomo ukvarjali s politiko, se bo politika ukvarjala z nami.« FOTO: Marko Feist

Balkan kot vir ustvarjalnosti

Rojena je bila v Novem Sadu, v multikulturnem okolju, ki jo je zaznamovalo: »Kot bi rekel Balašević – tam je šest cerkva skupaj. In to okolje me je oblikovalo. Čeprav že dolgo ne živim na tistem pravem Balkanu – Slovenija je vendarle bolj EU kot Balkan –, se tega ne sramujem.«

Čeprav se je poklicno večkrat znašla tudi v zahodnih državah, je Balkan zanjo še vedno prostor navdiha: »Balkan me navdihuje veliko bolj kot Avstrija, Nemčija ali Danska. Zakaj? Ker se tam demokracija šele uči hoditi. In to je zame izziv. Spremembo oblasti v stabilni državi ljudje komaj zaznajo, na Balkanu pa to pomeni spremembo celotnega sistema – in ravno to me navdihuje, da pomagam graditi nove. Takšne, v katerih je sploh mogoče vladati.«

Brodnjak ni doživel političnega klica – a želi si vloge voditelja

V podkastu Supermoč ne ostane prezrt zelo viralen nastop predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, ki je na Delovi konferenci Šport 2025 postavil ogledalo slovenski vladi. Tijana Arih je dejala, da je njegov nagovor ni presenetil. »To ni prvič, da je izstopil na tak način. Če me vprašate, ali je doživel politični klic – iskreno, mislim, da ne,« začne jasno.

Po njenem mnenju nagovor ni bil signal za vstop v politiko, temveč nekaj drugega: »Mislim, da se zaveda, kaj ljudje želijo slišati. Ima dobre svetovalce in kot človek na elitni poziciji razume, kako deluje javnost. Njegov govor – čeprav je bila tema šport – je bil izjemno dobro umerjen. Rezultat? Ogromna medijska pozornost.«

Pri tem Arih pripomni, da ima občutek, da Brodnjak morda išče prostor, kjer bi lahko bil prepoznan kot eden največjih voditeljev v državi. A več v podkastu Supermoč.

Ni lahko, a je mogoče. In v tem uživam

Tijana Arih je v podkastu Supermoč spregovorila tudi o ženskem opolnomočenju, ravnotežju moči in o tem, zakaj verjame, da delo ne sme biti trdo, da bi bilo učinkovito.

»Če smo pasivni, če postanemo politično otopeli, potem drugi odločajo o naši prihodnosti. Ne hodimo na volitve, nas ne zanima. Ampak tisti, ki so del sistema, točno vedo, kaj delajo. In če nihče nič ne vpraša, jih nihče ne izzove. Jaz lahko na seji mestnega sveta povem, kaj mislim – in če ni odziva, gremo vsi dalje. To se ne bi smelo dogajati,« opozarja.

Tijana Arih: »Če veš, zakaj nekaj počneš, in če to obvladaš, potem delo ni trdo. Lahko je lahkotno – in ravno zato bolj učinkovito.« FOTO: Marko Feist

Politika je po njenem mnenju prisotna v vsakem trenutku življenja: »Kako vozimo avto, kako vzgajamo otroke, kako se poročimo – vse to je politika. In če se mi ne bomo ukvarjali z njo, se bo politika ukvarjala z nami.«

Kot enega ključnih trenutkov političnega zavedanja izpostavi pandemijo: »Če nam pred tem še ni bilo jasno, smo v časih covida čutili na lastni koži: ali bomo smeli iti ven, ali bomo nosili maske, kdaj bomo peljali psa na sprehod – vse to so bile politične odločitve.«

Zato poziva k odgovornosti: »Zdaj je čas, da razmislimo, kako bomo aktivni državljani. Kaj bomo zahtevali od politikov in kje je tista meja, ko rečemo: 'Dovolj. Tukaj greš čez.'«

Tijana Arih je vprašala predsednico Natašo Pirc Musar

V podkastu Supermoč smo razkrili, da prihaja v goste v novo epizodo Supermoč predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tijano Arih smo prosili, naj ji postavi vprašanje.

»Ste me dobili,« se nasmehne. »Kaj bi jo vprašala? Preprosto, a zelo zahtevno vprašanje: Gospa predsednica, ali mislite, da ste dovolj dobri?«