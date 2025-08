Slabo polletje avtomobilistov s še slabšimi napovedmi

V nadaljevanju preberite:

Polletni rezultati petih največjih avtomobilskih skupin v Evropi nakazujejo, da se bodo še povečali pritiski na dobavitelje. To bo seveda precej prizadelo tudi velik del slovenskih izvoznikov. Slovenski dobavitelji so že v prvem polletju občutili slabe razmere in vse več jih je prisiljenih v opazno prestrukturiranje dejavnosti. Pet največjih avtomobilskih skupin s sedežem v Evropi – Volkswagen, Stellantis, Renault, BMW in Mercedes Benz – je v prvem polletju prodajalcem dostavilo 10,19 milijona vozil, kar je dva odstotka manj kot v prvem polletju lani.

Kje so avtomobilisti ustvarili rast in na katerih trgih izgubljajo? Kako to vpliva na njihove dobičke in načrte? Kako se odzivajo?

Kako bodo ameriške carine vplivale na dobiček in poslovanje evropskih avtomobilistov?