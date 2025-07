Evrsko območje v drugem četrtletju vendarle z rastjo

Evrsko območje kot celota je v drugem trimesečju vendarle doseglo 0,1-odstotno gospodarsko rast, izhaja iz podatkov Eurostata in nacionalnih statističnih uradov. To je bolje od prejšnjih projekcij, ki so napovedovale popolno gospodarsko stagnacijo zaradi posledic Trumpovih groženj z visokimi carinami.

Pri tem so med državami precejšnje razlike. Najbolj spodbudno četrtletno rast, tudi po zaslugi turizma in večjega trošenja gospodinjstev, izkazujeta Španija (porast za 0,7 odstotka) in Francija (0,3 odstotka). Na drugi strani je bil nemški BDP v drugem četrtletju celo nepričakovano 0,1 odstotka manjši kot v četrtletju prej, kar največje evropsko gospodarstvo znova potiska na rob recesije.

»V prihodnje bodo na razvoj nemškega gospodarstva močno vplivali trgovina, menjalni tečaj in fiskalni spodbudni ukrepi. Zadnji gospodarski podatki so boleč opomin, da so bile ameriške carine, pa tudi strukturne spremembe, v drugem četrtletju že v polnem teku in so negativno vplivale na rezultate podjetij. Trend, ki se v tretjem četrtletju skoraj ne bo spremenil,« so podatke pokomentirali analitiki nizozemske banke ING. Enak, 0,1-odstotni upad, so sicer na četrtletni ravni so doživeli tudi v Italiji, vzrok za to naj bi bil manjši izvoz industrije in kmetijstva.

Podatki za vse članice sicer še niso na voljo, kar velja tudi za Slovenijo. Surs bo težko pričakovane podatke o gibanju našega BDP v drugem četrtletju objavil 14. avgusta. Kot je znano, je naša država v prvem trimesečju doživela največji gospodarski padec v evrskem območju, saj se je BDP na letni ravni znižal za kar 0,7 odstotka.