Pokojninci so pomemben steber socialne varnosti in vir investicij

V Sloveniji imajo pokojninski skladi zgolj obrobno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti pokojninskega sistema, v več kot polovici držav EU pa bodo opazno povečali sposobnost financiranja. Poleg tega so zelo pomemben vlagatelj na finančnih trgih in ponekod tudi opazno pospešujejo gospodarski razvoj. Oblik obveznega pokojninskega varčevanja, tako imenovanega drugega stebra, je več. Pogledali smo pokojninske sklade po Evropi. Katere države varčujejo največ in kako to vpliva na pokojnine, gospodarstvo in družbo v celoti.