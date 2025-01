Slovenske železnice bi prevzele invalide iz CSS

Slovenske železnice so danes družbi CSS posredovale ponudbo, da njihovo invalidsko podjetje SŽ-ŽIP zagotovi delovno mesto vsem invalidom, glede na možnosti pa tudi drugim zaposlenim v družbi, so sporočili iz SDH. V prihodnjih dneh bodo tako stekli srečanja in pogovori med predstavniki SŽ-ŽIP in CSS glede prezaposlitev. Še vedno pa potekajo tudi aktivnosti, da bi CSS prevzela kranjska Iskra Klemna Šešoka.

Kot je znano, je skupščina družbe CSS s podporo Slovenskega državnega holdinga prejšnji teden izglasovala likvidacijo družbe, zato je postala negotova usoda 43 zaposlenih, od katerih je 19 invalidov. SŽ-ŽIP je največje invalidsko podjetje v Sloveniji, ki zaposluje 650 zaposlenih in se ukvarja z dejavnostmi čiščenja, varovanja, urejanja okolja, prevoznimi in avtomehaničnimi storitvami ter obrtniškimi deli na različnih lokacijah v Sloveniji. »SDH veseli, da bo s tem zagotovljena zaposlitev vsem 19 invalidom kot ranljivi skupini zaposlenih, glede na poslovne možnosti pa tudi drugim zaposlenim. Pravočasna in odgovorna odločitev družbe CSS, da zaradi nezmožnosti nadaljnjega poslovanja predlaga likvidacijo družbe, je omogočila izognitev stečaju in posledično aktivno iskanje alternativnih zaposlitvenih možnosti za invalide.

Iskra še preučuje prevzem družbe

Družbi CSS in SDH sicer še vedno izvajata tudi druge aktivnosti za prevzem delavcev oziroma dejavnosti družbe. Prejšnji teden je interes za prevzem CSS izkazala kranjska Iskra. Ta je menda s SDH že podpisala dogovor o nerazkrivanju, nared pa naj bi bila tudi že podatkovna soba za skrbni pregled. Šešok je takrat izjavil, da bi bila Iskra pripravljena razmisliti o prevzemu podjetja, a zgolj pod pogojem, da trenutni lastnik prevzame obstoječe dolgove, saj je podjetje pripeljal v trenutno stanje. Zaposlenim iz CSS bi ponudili delo v Kranju, na lokaciji na Laborah, kjer bi bili vključeni v programe Iskre.

Škofjeloška družba je v petih letih pridelala 400.000 evrov izgube in je zaradi neuspešnega prestrukturiranja na poti v likvidacijo. CSS, ki prejema okoli 385.000 evrov subvencij na leto, je bil v preteklosti dvakrat dokapitaliziran v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov, zato nova državna pomoč ni več mogoča. Poznavalci pravijo, da je prav zato vprašanje, ali bi država ob morebitnem prevzemu lahko prevzela izgubo podjetja.