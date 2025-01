Klemen Šešok se zanima za nakup invalidskega podjetja CSS

V odzivu na likvidacijo invalidskega podjetja CSS v Škofji Loki je Iskra iz Kranja izrazila potencialno zanimanje za prevzem podjetja, pri tem pa je njen lastnik in direktor Klemen Šešok poudaril, da bi prevzem temeljil na določenih pogojih in želji po ohranitvi delovnih mest za zaposlene.

Na družbenih omrežjih je izrazil dvom glede odločitve za likvidacijo in poudaril, da se zdi, da akterji ne razumejo v celoti vrednosti invalidskega podjetja.

Pri tem je izpostavil vprašanje, kako je lahko podjetje, ki je oproščeno plačila prispevkov in ima posel, pristalo v takšni finančni situaciji, ter zahteval dodatne informacije o dejanskem stanju dolgov. Iskra bi bila pripravljena razmisliti o prevzemu podjetja, a zgolj pod pogojem, da trenutni lastnik prevzame obstoječe dolgove, saj je podjetje pripeljal v trenutno stanje. Zaposlenim iz CSS bi ponudili delo v Kranju, na lokaciji v Laborah, kjer bi bili vključeni v programe Iskre. Po naših informacijah naj bi se danes že pogovarjali s Slovenskim državnim holdingom(SDH).

V SDH so včeraj po skupščini sporočili, da so vse druge možnosti za nadaljnje poslovanje izčrpane, likvidacijo pa so podprli z namenom preprečiti stečaj družbe.

Ministrstvo zdaj raziskuje uporabo zakonskega instituta, ki bi omogočil razveljavitev odločitve o likvidaciji. FOTO: Vojko Urbančič

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zdaj skupaj z občino, SDH in Zavodom RS za zaposlovanje išče rešitve za invalidsko podjetje CSS, ki je zaradi 400.000 evrov izgube v petih letih in neuspešnega prestrukturiranja na poti v likvidacijo. Skupščina podjetja je na predlog poslovodstva potrdila likvidacijo, SDH pa je poudaril, da je bila odločitev sprejeta za preprečitev stečaja.

CSS, ki prejema okoli 385.000 evrov subvencij na leto, je bilo v preteklosti dvakrat dokapitalizirano v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Ministrstvo, ki je bilo o težavah obveščeno šele novembra 2024, je preverilo vse zakonske možnosti dodatne finančne podpore, a so bile te že izčrpane.

Kljub temu ministrstvo zdaj raziskuje uporabo zakonskega instituta, ki bi omogočil razveljavitev odločitve o likvidaciji, in zahteva pojasnila od SDH glede morebitnih posledic. Sindikati CSS ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije so nad odločitvijo o likvidaciji izrazili razočaranje.