Triglav na italijanski trg avtomobilskih zavarovanj

Skupina Triglav v sodelovanju s Prima Assicurazioni in Ageas Re začenja poslovati na italijanskem trgu avtomobilskih zavarovanj. S tem sledi strateški ambiciji večje mednarodne razpršitve poslovanja tako z vidika obsega poslovanja kot virov dobičkonosnosti. Po prvih ocenah bo zaradi novega posla celotni obseg poslovanja Skupine že v letu 2025 občutno nad načrtovanim, medtem ko bo njegov vpliv na poslovni izid Skupine materialno pomembnejši v prihodnjih letih, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Skupina Triglav bo na italijanskem trgu avtomobilskih zavarovanj sodelovala z italijansko zavarovalno-zastopniško družbo Prima Assicurazioni in s pozavarovalnico Ageas Re, ki je del ene največjih evropskih zavarovalnih skupin, belgijske Skupine Ageas. Prima je hitro rastoča družba insurtech, ki posluje že deset let, ima več kot štiri milijone strank in zaseda vodilno mesto na trgu spletne prodaje avtomobilskih zavarovanj v Italiji.

Vstop na italijanski trg avtomobilskih zavarovanj bo pomembno prispeval k uresničevanju strategije Skupine Triglav do leta 2030, saj bo omogočil pomembno mednarodno razpršitev dobičkonosnosti in obsega poslovanja Skupine. Skupina na srednji rok pričakuje ustrezno zavarovalno-tehnično dobičkonosnost novega posla, ob višjem zavarovalnem portfelju pa še dodatne donose iz naložb.

Obseg pobranih premij bo bistveno višji

Skupina Triglav ocenjuje, da bo v letu 2026 ustvarila okoli 400 milijonov evrov obsega poslovanja prek Prime, kar bo predstavljalo do 20 odstotkov zavarovalnega portfelja Prime v Italiji. V letu 2025 bo ta delež začasno večji, pri čemer bo Skupina Triglav sklenila 80-odstotno kvotno pozavarovalno pogodbo z Ageas Re.

Zaradi novega posla bo Skupina v letu 2025 za približno tretjino presegla načrtovan celotni obseg poslovanja, ki je bil prvotno določen v višini nad 1,8 milijarde evrov, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.