Triglav predlaga 2,80 evra bruto na delnico

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 2,80 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 63,7 milijona evrov, kar presega lansko za 60 odstotkov.

Predlog trenutno predstavlja 6-odstotno dividendno donosnost delnice Triglava, kar je nad ravnjo pričakovanega povprečnega dividendnega donosa delnic evropskih zavarovalnic v letošnjem letu, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Skupina Triglav je v letu 2024 poslovala uspešno, na kar so poleg povečanega obsega poslovanja vplivali tudi določeni enkratni dogodki. Ustvarila je 131,4 milijona evrov čistega poslovnega izida Skupine oziroma 159,0 milijona evrov poslovnega izida pred davki. Skupina razpolaga z visoko bonitetno oceno »A« s pozitivno srednjeročno napovedjo, kar potrjuje čvrsto kapitaliziranost, uspešnost poslovanja in dobre obete Skupine Triglav. Do leta 2030 ima strateško začrtane ambicije, da podvoji dobiček in občutno poveča obseg poslovanja.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Prizadevamo si, da je delnica Triglava stabilna, donosna in varna naložba, ki tudi z dividendnim donosom izpolnjuje pričakovanja delničarjev. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata izplačilo dividende v višini okoli polovice lani ustvarjenega čistega konsolidiranega dobička. Letošnja dividenda bi tako za 60 odstotkov presegla lansko, ki je bila pod vplivom nižjih rezultatov Skupine v ekstremno zahtevnem letu 2023.

Uprava in Nadzorni svet sta pri predlogu na uravnotežen način upoštevala vse cilje dividendne politike in med njimi naše ambicije glede razvoja in rasti. Za njihovo uresničitev bomo poleg organske rasti iskali tudi druge priložnosti. Izplačilo dividende v predlagani višini nam bo omogočilo, da na srednji rok zagotavljamo ciljno kapitalsko ustreznost Skupine v pogojih, ko se nam bi zaradi ambiciozne rasti povečale potrebe po kapitalu.«

Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2024, ki bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno v ponedeljek, 31. 3. 2025. Zavarovalnica bo predvidoma 24. 4. 2025 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 3. 6. 2025.