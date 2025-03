V nadaljevanju preberite:

Zavarovalnica Triglav je lani ustvarila 131,4 milijona evrov čistega dobička. Prihodki največje zavarovalne skupine so lani dosegli 1,39 milijarde evrov, kar je dva odstotka manj kot predlani. Med njimi so se za dva odstotka zmanjšale kosmate zavarovalne premije, ki so lani dosegle 1,622 milijarde evrov. Zmanjšanje prihodkov je posledica ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.