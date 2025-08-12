Trump nastavil novega šefa ameriške državne statistike

Ameriški predsednik Donald Trump je za novega direktorja statističnega oddelka ministrstva za delo imenoval ekonomista konservativnega mislišča Heritage Foundation E. J. Antonija. Prejšnjo direktorico je Trump v začetku meseca odpustil zaradi slabega poročila o zaposlovanju.

Antoni je glavni ekonomist v centru za zvezni proračun pri Heritage Foundation. V svojih komentarjih je dosledno hvalil Trumpove politike, obenem pa kritiziral politike njegovega predhodnika Joeja Bidna.

»Naše gospodarstvo cveti in E. J. Antoni bo zagotovil, da bodo objavljene številke poštene in točne,« je prek družbenega omrežja truth social sporočil Trump.

Predsednik ZDA je v začetku avgusta zaradi slabega poročila o zaposlovanju odpustil direktorico statističnega oddelka ministrstva za delo ZDA Eriko McEntarfer. Po Trumpovem mnenju je bilo poročilo prirejeno, da namerno, iz političnih razlogov, prikaže slabe podatke, pri čemer pa ni podal nobenega dokaza za svoje trditve.

V začetku meseca objavljeno poročilo je pokazalo, da so v ZDA julija neto ustvarili le 73.000 novih delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa se je povečala s 4,1 na 4,2 odstotka. Še bolj šokanten pa je bil popravek, da se je zaposlovanje v prejšnjih dveh mesecih povečalo za veliko manj, kot je ministrstvo poročalo uvodoma.

Predsednikova šokantna odpustitev McEntarferjeve je zadnje dni precej vznemirila ekonomiste in statistike – pa tudi nekatere visoke republikanske zakonodajalce – zaradi bojazni, da bo ta poteza spodkopala verodostojnost ekonomskih podatkov agencije, ki so dolgo veljali za zlati standard.