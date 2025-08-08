Institucije na tnalu politike

V nadaljevanju preberite:

Očitno hudo nejevoljen zaradi slabih aktualnih – za nazaj pa navzdol popravljenih – podatkov o ameriških delovnih mestih v zadnjih mesecih je Donald Trump prejšnji petek bliskovito razrešil predsednico pomembnega zveznega urada za delovno statistiko. Erika McEntarfer, ekonomistka, ki je bila na vodilnih položajih pod zadnjimi ameriškimi predsedniki, demokrati in republikanci, vse od Busha mlajšega dalje, si je zdaj predsednikovo jezo in maščevanje nakopala zgolj kot prinašalka slabih novic.

S kakšnimi obtožbami se je predsednik spravil na prvo ameriško statističarko? Kako trumponomika 2.0 že vpliva na odločitve ameriških zaposlovalcev? Kdo je najvplivnejši Američan, ki bi ga predsednik že včeraj odslovil, če bi ga lahko? Kakšne vzporednice s Trumpovim ravnanjem lahko potegnemo pri nas?