TZS z nagrado spodbuja trajnostno poslovanje

Tudi trgovska podjetja zasledujejo cilje trajnostnega razvoja. Primerov dobrih praks je že precej, Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) pa z nagrado za trajnostno poslovanje podjetij opozarja na najboljše in spodbuja k uvajanju novih.

»TZS spremlja in se aktivno vključuje v razprave pri pripravi domačih in evropskih zakonodajnih aktov na področju okolja, ozaveščenost o ključnih tematikah za trgovinsko dejavnost pa krepimo tudi z razvojem lastnih projektov,« so vzrok za ustanovitev nagrade, ki jo bodo podelili jeseni, na Strateški konferenci o trgovini, pojasnili na TZS. Razvili so jo v sodelovanju s petčlansko komisijo strokovnjakov s področij varstva okolja, podnebja, trajnosti in ekonomije.

Komisija zadovoljna z ukrepi prijavljenih

Pod vodstvom predsednice komisije prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj so pripravili vprašalnik za prijavitelje, ki zajema vrsto vprašanj iz petih tematskih sklopov: okolje, upravljanje, komuniciranje, zaposleni in vključenost v skupnost. Prijave podjetij z izpolnjenimi vprašalniki in dokazili komisija razvrsti v kategorije, glede na velikost podjetja, ocenjevanje pa že poteka.

»Podjetja, ki so se prijavila, razumejo, kako pomembno je poslovanje v skladu z omejitvami, ki jih postavlja naš planet. Veseli me, da imamo dobre zglede v Sloveniji, in upam, da bo v prihodnje še več podjetij konkurenčnost iskalo zlasti v zviševanju stopnje trajnostnega poslovanja,« je prijave komentirala Lučka Bogataj.

Mojca Vendramin, direktorica Eko sklada, je po pregledu prijav zadovoljna, da so podjetja aktivna tudi na socialnem področju, ne samo na okoljskem.

Promotor učinkovite rabe energije Rajko Dolinšek pa pri podjetjih vidi še veliko priložnosti za zmanjšanje porabe energije, pričakuje, da jih bo nagrada TZS za trajnostno poslovanje podjetij dodatno motivirala za učinkovito ravnanje z energijo.

TZS je v duhu trajnosti leta 2019 v sodelovanju z okoljskim ministrstvom pripravila kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk pri blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. Po besedah predsednice TZS Mariče Lah ga je do zdaj sprejelo 35 podjetij, ki po prihodkih maloprodaje na trgu predstavljajo slabi dve tretjini panoge. S sprejetjem kodeksa – k njemu je še mogoče pristopiti – se trgovci prostovoljno zavežejo, da pri blagajnah ne bodo prodajali lahkih plastičnih nosilnih vrečk z manj kot 80 odstotkov vsebnosti reciklata.

Zakonodajni okviri

Na področju trajnosti je bilo v zadnjem obdobju sprejetih več aktov, ki podjetja usmerjajo k zmanjševanju okoljskega odtisa. Po ukrepih za zmanjšanje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo je bila lani na ravni EU sprejeta uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (uredba SUP).

Nanaša se na nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebujejo plastiko, določa pa cilje in ukrepe zmanjšanja porabe, zahteve pri oblikovanju teh proizvodov, obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), cilje ločenega zbiranja odpadkov iz SUP-proizvodov, zahteve za poročanje o proizvodih iz te direktive, danih na trg v Sloveniji, ter zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz tega, uredba vsebuje tudi ukrepe za ozaveščanje.

Objavljen je tudi osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki ga je pripravila evropska komisija, namen pa je zmanjšanje količin nastale odpadne embalaže ter spodbujanje krožnega gospodarstva za embalažo na stroškovno učinkovit način in uporabo recikliranih materialov v embalaži.

V Sloveniji je bil lani sprejet nov zakon o varstvu okolja, ki uvaja precej sprememb tudi na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti, vendar je izvajanje obsežnega dela do končne odločitve začasno zadržalo ustavno sodišče.

TZS na spletni strani člane obvešča o sprejeti zakonodaji in pripravlja smernice za izvajanje zahtev v praksi, organizira pa tudi usposabljanja v okviru Akademije TZS.